Буданов: Вільний продаж зброї в умовах війни неможливий

Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна поступово закріплює позиції на глобальному ринку оборонних технологій. Водночас говорити про вільний продаж зброї під час гарячої фази війни наразі неможливо.

Про це керівник ОП заявив під час Defense Tech Export Forum у середу, 22 квітня, передає Новини.LIVE.

Буданов висловився про ОПК України

"Український оборонно-промисловий комплекс сьогодні перебуває в точці, де наш досвід і технології стали світовим брендом. Але цей статус не буде вічним. У нас є унікальне вікно можливостей, щоб зайняти свою нішу на глобальному ринку", — наголосив він.

Водночас Буданов підкреслив, що під час активної фази війни експорт озброєнь має бути суттєво обмеженим.

"Вільний продаж зброї в умовах гарячої фази війни неможливий. Це не лише політичне чи економічне питання — це питання довіри. Його не сприймуть ані наші військові, ані партнери, які самі нас озброюють", — сказав він.

Виступ Кирила Буданова на Defense Tech Export Forum. Фото: Офіс президента

За його словами, можливий лише точковий експорт окремих видів озброєння, які не критичні для оборони України.

"Експортувати можна те, що виробляється в надлишку або вже не відіграє ключової ролі на полі бою. Наприклад, окремі морські системи чи ранні моделі безпілотників, які мають попит у світі, але не є критичними для наших операцій", — зазначив Буданов.

Він також окремо наголосив на ризиках витоку технологій.

"Ми повинні дуже чітко контролювати, куди йдуть наші розробки. Будь-які схеми з "дочірніми структурами" або непрозорими постачаннями — це прямий ризик того, що технології опиняться у ворога. Це неприпустимо", — підкреслив він.

Окремо Буданов відзначив, що майбутнє українського оборонного сектору — у технологічній перевазі та розвитку штучного інтелекту.

"Наш пріоритет — це не просто виробництво, а інтелектуальна перевага. Штучний інтелект, власні системи управління, автоматизація — це те, що дозволить нам залишатися серед лідерів у сфері безпілотних технологій", — додав він.

Заява Кирила Буданова. Фото: скриншот з Telegram

Як писали Новини.LIVE, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість експорту озброєння, однак пріоритетом залишається забезпечення потреб Сил оборони на фронті. За його словами, Україна інвестує близько 30 млрд доларів в оборонний сектор, водночас має потенціал наростити виробництво до 60 млрд доларів.

Також президент розповів про так звану "дронову угоду", яку Україна запропонувала США. Він наголосив, що йдеться про унікальну систему оборонних технологій, аналогів якій немає у світі.