Зеленський анонсував створення Пантеону видатних українців

Зеленський анонсував створення Пантеону видатних українців

Дата публікації: 22 квітня 2026 20:45
Нарада щодо стратегічних питань у Офісі президента. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над формуванням Пантеону видатних українців у межах державної політики пам’яті та вшанування національних героїв. Питання обговорили під час наради за участі представників влади.

Про це повідомляється на офіційній сторінці українського лідера у Telegram, інформують Новини.LIVE.

Йдеться про повернення в Україну історичних постатей, які мають ключове значення для національної свідомості та державотворення. А також про формування цілісної системи меморіалізації різних етапів української історії.

Зеленський наголосив на важливості створення простору національної пам’яті, який стане місцем ціннісної консолідації українців і матиме значення для майбутніх поколінь. За підсумками наради визначено подальші кроки реалізації ініціативи.

"Дякую Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, керівнику Офісу Президента Кирилу Буданову, заступниці керівника Офісу Ірині Верещук та всій команді, яка вже залучена, за змістовну роботу для виконання цього завдання. Визначили наші наступні кроки", — підсумував заяву голова держави.

Скриншот повідомлення з Telegram Володимира Зеленського



Як раніше повідомлялось у матеріалі Новини.LIVE, на Національному військовому меморіальному кладовищі відбулося почесне поховання 5 невідомих Захисників та Захисниць України. До церемонії долучились Кирило Буданов, Наталія Калмикова, Олег Синєгубов, Микола Калашник.

Також ми інформували, скільки захисників зможуть бути похованими на Меморіальному кладовищі. Нагадаємо, що право на це мають всі військовослужбовці країни.

Володимир Зеленський Офіс президента меморіал
Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Яна Катасонова
