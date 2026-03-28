Буданов долучився до церемонії поховання невпізнаних полеглих захисників
На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулося почесне поховання 5 невідомих Захисників та Захисниць України. До церемонії долучились Кирило Буданов, Наталія Калмикова, Олег Синєгубов, Микола Калашник.
Журналісти Новини.LIVE побували на прощанні.
На Меморіальному цвинтарі поховали 5 невідомих захисників
28 березня 2026 року на території Національного військового меморіального кладовища відбулося почесне поховання невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців і поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.
Це одна з тих подій, де держава говорить не словами, а діями. Навіть коли ім’я не встановлене, повага залишається безумовною.
Під час церемонії було поховано 5 невідомих Захисників України, рішення щодо яких ухвалили Полтавська, Київська, Харківська, Чернівецька та Рівненська обласні військові адміністрації. Ще 6 невпізнаних Захисників були поховані раніше цього ж дня.
До церемонії долучилися, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, заступники Керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, Віктор Микита, Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.
А також керівники областей, які безпосередньо ухвалювали рішення про поховання:
Олег Синєгубов, Микола Калашник, Віталій Дяківнич, Руслан Осипенко, Олександр Коваль.
Перед початком церемонії учасники ознайомилися з територією Меморіального комплексу, його концепцією та підходами до вшанування пам’яті полеглих Героїв. Після завершення церемонії Почесних поховань присутні поклали квіти та вшанували пам’ять Захисників України.
"Сьогодні ми тут, щоб попрощатися з нашими воїнами. Ми не знаємо їхніх імен. Але знаємо головне: вони віддали своє життя за нас із вами. За Україну. Зазвичай на похованні героїв поруч із ними їхні рідні та близькі. Сьогодні тут присутні представники держави — Офісу Президента, Уряду, обласних військових адміністрацій. І сьогодні саме ми є їхніми рідними і близькими. Кожен із цих воїнів іде в останню дорогу з честю і шаною, як і належить українському захиснику. Ми не знаємо їхніх імен. Але вони назавжди з нами. Кожен із них", — зазначила заступниця Керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.
На Національному військовому меморіальному кладовищі поховали 242 захисників
Національне військове меморіальне кладовище вже стало діючим простором національної пам’яті. Тут здійснено 242 поховання, із них 172 — невідомих Захисників України та 70 — відомих, зокрема 10 поховань у колумбарній стіні.
За весь час функціонування кладовища понад 5 897 людей особисто долучилися до вшанування полеглих. Це свідчить про формування в Україні нової культури пам’яті — живої, спільної і такої, що об’єднує суспільство навколо поваги до кожного Захисника і кожної Захисниці.
"Сьогодні ми говоримо не лише про поховання. Ми говоримо про те, як держава формує культуру пам’яті і відповідальності перед тими, хто віддав життя за Україну. Національне військове меморіальне кладовище — це місце, де кожен Захисник і кожна Захисниця отримують належну шану, незалежно від того, чи відоме їхнє ім’я. Тут немає "невідомих" — є люди, завдяки яким існує наша держава. І наш обов’язок — забезпечити гідне вшанування, зберегти пам’ять і вибудувати систему, в якій повага є не жестом, а щоденною державною практикою", — зазначила Наталія Калмикова.
