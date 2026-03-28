Буданов долучився до церемонії поховання невпізнаних полеглих захисників

Поховання на Меморіальному військову цвинтарі. Фото: Новини.LIVE

На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулося почесне поховання 5 невідомих Захисників та Захисниць України. До церемонії долучились Кирило Буданов, Наталія Калмикова, Олег Синєгубов, Микола Калашник.

Журналісти Новини.LIVE побували на прощанні.

На Меморіальному цвинтарі поховали 5 невідомих захисників

28 березня 2026 року на території Національного військового меморіального кладовища відбулося почесне поховання невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців і поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.

Це одна з тих подій, де держава говорить не словами, а діями. Навіть коли ім’я не встановлене, повага залишається безумовною.

Під час церемонії було поховано 5 невідомих Захисників України, рішення щодо яких ухвалили Полтавська, Київська, Харківська, Чернівецька та Рівненська обласні військові адміністрації. Ще 6 невпізнаних Захисників були поховані раніше цього ж дня.

Олег Синєгубов, Ірина Верещук, Микола Калашник, Наталія Калмикова, Кирило Буданов на похованні захисників. Фото: Новини.LIVE

До церемонії долучилися, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, заступники Керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, Віктор Микита, Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

А також керівники областей, які безпосередньо ухвалювали рішення про поховання:

Олег Синєгубов, Микола Калашник, Віталій Дяківнич, Руслан Осипенко, Олександр Коваль.

Перед початком церемонії учасники ознайомилися з територією Меморіального комплексу, його концепцією та підходами до вшанування пам’яті полеглих Героїв. Після завершення церемонії Почесних поховань присутні поклали квіти та вшанували пам’ять Захисників України.

"Сьогодні ми тут, щоб попрощатися з нашими воїнами. Ми не знаємо їхніх імен. Але знаємо головне: вони віддали своє життя за нас із вами. За Україну. Зазвичай на похованні героїв поруч із ними їхні рідні та близькі. Сьогодні тут присутні представники держави — Офісу Президента, Уряду, обласних військових адміністрацій. І сьогодні саме ми є їхніми рідними і близькими. Кожен із цих воїнів іде в останню дорогу з честю і шаною, як і належить українському захиснику. Ми не знаємо їхніх імен. Але вони назавжди з нами. Кожен із них", — зазначила заступниця Керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.

Поховання невідомих захисників на Київщині. Фото: Новини.LIVE

На Національному військовому меморіальному кладовищі поховали 242 захисників

Національне військове меморіальне кладовище вже стало діючим простором національної пам’яті. Тут здійснено 242 поховання, із них 172 — невідомих Захисників України та 70 — відомих, зокрема 10 поховань у колумбарній стіні.

За весь час функціонування кладовища понад 5 897 людей особисто долучилися до вшанування полеглих. Це свідчить про формування в Україні нової культури пам’яті — живої, спільної і такої, що об’єднує суспільство навколо поваги до кожного Захисника і кожної Захисниці.

"Сьогодні ми говоримо не лише про поховання. Ми говоримо про те, як держава формує культуру пам’яті і відповідальності перед тими, хто віддав життя за Україну. Національне військове меморіальне кладовище — це місце, де кожен Захисник і кожна Захисниця отримують належну шану, незалежно від того, чи відоме їхнє ім’я. Тут немає "невідомих" — є люди, завдяки яким існує наша держава. І наш обов’язок — забезпечити гідне вшанування, зберегти пам’ять і вибудувати систему, в якій повага є не жестом, а щоденною державною практикою", — зазначила Наталія Калмикова.

Прощання з 5 невдіомим захисниками на Меморіальному цвинтарі. Фото: Новини.LIVE

