Скандал із бронюванням на Національному військовому меморіалі — чому воно критично важливе

Скандал із бронюванням на військовому цвинтарі — міністр пояснила
На Національному військовому меморіальному кладовищі не вистачає робітників. Штатна чисельність складає 175 посад за наявних 52 працівників.
Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 3 лютого,
Чому Національне меморіальне кладовище визнане критично важливим
"Станом на сьогодні штатна чисельність Національного військового меморіального кладовища складає 175 посад. Фактична кількість працівників — 52. Ці цифри свідчать про суттєвий кадровий дефіцит", — заявила Калмикова.
Вона зазначила, що найбільший дефіцит зараз на робітничих та інфраструктурних посада.
"Зокрема потреба стосується таких робітничих посад як робітники з обслуговувань місць поховань, доглядачі кладовища, прибиральники, сторожі, робітники комунальних послуг, вантажники, комірники", — каже міністерка.
За її словами, установа виконує безперервні завдання загальнонаціонального значення і визначена критично важливою для функціонування держави в умовах воєнного стану. Там працюють троє ветеранів, двоє з яких — з інвалідністю внаслідок війни.
"Після появи інформації про можливе неправомірне бронювання (військовозобов’язаних — ред.), я відреагувала в межах своїх повноважень", — запевняє вона.
Крім того, Калмикова підтвердила, що політтехнолог Володимир Петров, який отримав бронь від мобілізації через роботу в цій держустанові, подав заяву на звільнення 20 січня. Там він нібито займався підготовкою інформаційних матеріалів, комунікаційним та інформаційним супроводом, підготовкою аналітичних довідок для установи.
"Отже, у зв’язку з суспільним незонансом та з метою дотримання принципів прозорості, видано наказ Міністерством у справах ветеранів щодо проведення службового розслідування стосовно директора державної установи", — додала урядовиця.
Скандал із бронюванням
Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація, що політтехнолог, співведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто є співробітником Національного військового меморіального кладовища та має бронювання від мобілізації до 21 січня 2026 року.
Після цього Калмикова повідомила про початок службового розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання.
Нагадаємо, сьогодні у Раді також виступив генсек НАТО Марк Рютте.
