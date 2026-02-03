Відео
Україна
Скандал із бронюванням на військовому цвинтарі — міністр пояснила

Скандал із бронюванням на військовому цвинтарі — міністр пояснила

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 14:42
Скандал із бронюванням на Національному військовому меморіалі — чому воно критично важливе
Наталя Калмикова. Фото: Facebook / Наталя Калмикова

На Національному військовому меморіальному кладовищі не вистачає робітників. Штатна чисельність складає 175 посад за наявних 52 працівників.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 3 лютого,

Читайте також:

Чому Національне меморіальне кладовище визнане критично важливим

"Станом на сьогодні штатна чисельність Національного військового меморіального кладовища складає 175 посад. Фактична кількість працівників — 52. Ці цифри свідчать про суттєвий кадровий дефіцит", — заявила Калмикова.

Вона зазначила, що найбільший дефіцит зараз на робітничих та інфраструктурних посада.

"Зокрема потреба стосується таких робітничих посад як робітники з обслуговувань місць поховань, доглядачі кладовища, прибиральники, сторожі, робітники комунальних послуг, вантажники, комірники", — каже міністерка.

За її словами, установа виконує безперервні завдання загальнонаціонального значення і визначена критично важливою для функціонування держави в умовах воєнного стану. Там працюють троє ветеранів, двоє з яких — з інвалідністю внаслідок війни.

"Після появи інформації про можливе неправомірне бронювання (військовозобов’язаних — ред.), я відреагувала в межах своїх повноважень", — запевняє вона.

Крім того, Калмикова підтвердила, що політтехнолог Володимир Петров, який отримав бронь від мобілізації через роботу в цій держустанові, подав заяву на звільнення 20 січня. Там він нібито займався підготовкою інформаційних матеріалів, комунікаційним та інформаційним супроводом, підготовкою аналітичних довідок для установи.

"Отже, у зв’язку з суспільним незонансом та з метою дотримання принципів прозорості, видано наказ Міністерством у справах ветеранів щодо проведення службового розслідування стосовно директора державної установи", — додала урядовиця.

Скандал із бронюванням

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація, що політтехнолог, співведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто є співробітником Національного військового меморіального кладовища та має бронювання від мобілізації до 21 січня 2026 року.

Після цього Калмикова повідомила про початок службового розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання.

Нагадаємо, сьогодні у Раді також виступив генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте розповів, скільки ракет Україна отримала через механізм PURL.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
