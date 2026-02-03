Скандал с бронированием на Национальном военном мемориале — почему оно критически важно

Наталья Калмыкова. Фото: Facebook / Наталья Калмыкова

На Национальном военном мемориальном кладбище не хватает рабочих. Штатная численность составляет 175 должностей при имеющихся 52 работниках.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова во время выступления в Верховной Раде во вторник, 3 февраля,

"На сегодня штатная численность Национального военного мемориального кладбища составляет 175 должностей. Фактическое количество работников - 52. Эти цифры свидетельствуют о существенном кадровом дефиците", — заявила Калмыкова.

Она отметила, что наибольший дефицит сейчас на рабочих и инфраструктурных должность.

"В частности потребность касается таких рабочих должностей как рабочие по обслуживанию мест захоронений, смотрители кладбища, уборщики, сторожа, рабочие коммунальных услуг, грузчики, кладовщики", — говорит министр.

По ее словам, учреждение выполняет непрерывные задачи общенационального значения и определено критически важным для функционирования государства в условиях военного положения. Там работают трое ветеранов, двое из которых — с инвалидностью вследствие войны.

"После появления информации о возможном неправомерном бронировании (военнообязанных — ред.), я отреагировала в пределах своих полномочий", — уверяет она.

Кроме того, Калмыкова подтвердила, что политтехнолог Владимир Петров, который получил бронь от мобилизации из-за работы в этом госучреждении, подал заявление на увольнение 20 января. Там он якобы занимался подготовкой информационных материалов, коммуникационным и информационным сопровождением, подготовкой аналитических справок для учреждения.

"Итак, в связи с общественным резонансом и с целью соблюдения принципов прозрачности, издан приказ Министерством по делам ветеранов о проведении служебного расследования в отношении директора государственного учреждения", — добавила чиновница.

Скандал с бронированием

Недавно в СМИ появилась информация, что политтехнолог, соведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров якобы является сотрудником Национального военного мемориального кладбища и имеет бронирование от мобилизации до 21 января 2026 года.

После этого Калмыкова сообщила о начале служебного расследования в отношении руководства НВМК, в частности по вопросам возможного неправомерного бронирования.

