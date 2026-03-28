Буданов присоединился к церемонии захоронения неопознанных защитников

Захоронения на Мемориальном военном кладбище. Фото: Новини.LIVE

На Национальном военном мемориальном кладбище состоялось почетное захоронение 5 неизвестных Защитников и Защитниц Украины. К церемонии присоединились Кирилл Буданов, Наталья Калмыкова, Олег Синегубов, Николай Калашник.

Журналисты Новини.LIVE побывали на прощании.

28 марта 2026 года на территории Национального военного мемориального кладбища состоялось почетное захоронение неопознанных тел (останков) военнослужащих и полицейских, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины. Это одно из тех событий, где государство говорит не словами, а действиями. Даже когда имя не установлено, уважение остается безусловным.

Во время церемонии были похоронены 5 неизвестных Защитников Украины, решение о которых приняли Полтавская, Киевская, Харьковская, Черновицкая и Ровенская областные военные администрации. Еще 6 неопознанных Защитников были похоронены ранее в этот же день.

Олег Синегубов, Ирина Верещук, Николай Калашник, Наталья Калмыкова, Кирилл Буданов на захоронении защитников. Фото: Новини.LIVE

К церемонии присоединились, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, заместители Руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, Виктор Микита, Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова. А также руководители областей, которые непосредственно принимали решение о захоронении: Олег Синегубов, Николай Калашник, Виталий Дякивнич, Руслан Осипенко, Александр Коваль.

Читайте также:

Перед началом церемонии участники ознакомились с территорией Мемориального комплекса, его концепцией и подходами к почтению памяти павших Героев. После завершения церемонии Почетных захоронений присутствующие возложили цветы и почтили память Защитников Украины.

"Сегодня мы здесь, чтобы попрощаться с нашими воинами. Мы не знаем их имен. Но знаем главное: они отдали свою жизнь за нас с вами. За Украину. Обычно на захоронении героев рядом с ними их родные и близкие. Сегодня здесь присутствуют представители государства — Офиса Президента, Правительства, областных военных администраций. И сегодня именно мы являемся их родными и близкими. Каждый из этих воинов идет в последний путь с честью и уважением, как и положено украинскому защитнику. Мы не знаем их имен. Но они навсегда с нами. Каждый из них", — отметила заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук.

Захоронение неизвестных защитников в Киевской области. Фото: Новини.LIVE

Национальное военное мемориальное кладбище уже стало действующим пространством национальной памяти. Здесь осуществлено 242 захоронения, из них 172 — неизвестных Защитников Украины и 70 известных, в том числе 10 захоронений в колумбарной стене. Мемориал посетили 2 396 человек, среди которых 43 журналиста и 47 иностранцев, проведено 17 экскурсий с общим количеством участников 588 человек. В то же время участие общественности в церемониях ощутимо: более 5 897 человек лично присоединились к чествованию павших. Это свидетельствует о формировании в Украине новой культуры памяти — живой, общей и объединяющей общество вокруг уважения к каждому Защитнику и каждой Защитнице.

"Сегодня мы говорим не только о захоронении. Мы говорим о том, как государство формирует культуру памяти и ответственности перед теми, кто отдал жизнь за Украину. Национальное военное мемориальное кладбище — это место, где каждый Защитник и каждая Защитница получают должное уважение, независимо от того, известно ли их имя. Здесь нет "неизвестных" — есть люди, благодаря которым существует наше государство. И наш долг обеспечить достойное чествование, сохранить память и выстроить систему, в которой уважение является не жестом, а ежедневной государственной практикой", — отметила Наталья Калмыкова.

Прощание с 5 безнадежными защитниками на Мемориальном кладбище. Фото: Новини.LIVE

