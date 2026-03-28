Буданов присоединился к церемонии захоронения неопознанных защитников

Буданов присоединился к церемонии захоронения неопознанных защитников

Дата публикации 28 марта 2026 13:27
Буданов присоединился к церемонии захоронения неопознанных защитников
Захоронения на Мемориальном военном кладбище. Фото: Новини.LIVE

На Национальном военном мемориальном кладбище состоялось почетное захоронение 5 неизвестных Защитников и Защитниц Украины. К церемонии присоединились Кирилл Буданов, Наталья Калмыкова, Олег Синегубов, Николай Калашник.

Журналисты Новини.LIVE побывали на прощании.

На Мемориальном кладбище похоронили 5 неизвестных защитников

28 марта 2026 года на территории Национального военного мемориального кладбища состоялось почетное захоронение неопознанных тел (останков) военнослужащих и полицейских, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины. Это одно из тех событий, где государство говорит не словами, а действиями. Даже когда имя не установлено, уважение остается безусловным.

Во время церемонии были похоронены 5 неизвестных Защитников Украины, решение о которых приняли Полтавская, Киевская, Харьковская, Черновицкая и Ровенская областные военные администрации. Еще 6 неопознанных Защитников были похоронены ранее в этот же день.

Кирило Буданов, Наталія Калмикова, Микола Калашник, Олег Синєгубов
Олег Синегубов, Ирина Верещук, Николай Калашник, Наталья Калмыкова, Кирилл Буданов на захоронении защитников. Фото: Новини.LIVE

К церемонии присоединились, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, заместители Руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, Виктор Микита, Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова. А также руководители областей, которые непосредственно принимали решение о захоронении: Олег Синегубов, Николай Калашник, Виталий Дякивнич, Руслан Осипенко, Александр Коваль.

Читайте также:

Перед началом церемонии участники ознакомились с территорией Мемориального комплекса, его концепцией и подходами к почтению памяти павших Героев. После завершения церемонии Почетных захоронений присутствующие возложили цветы и почтили память Защитников Украины.

"Сегодня мы здесь, чтобы попрощаться с нашими воинами. Мы не знаем их имен. Но знаем главное: они отдали свою жизнь за нас с вами. За Украину. Обычно на захоронении героев рядом с ними их родные и близкие. Сегодня здесь присутствуют представители государства — Офиса Президента, Правительства, областных военных администраций. И сегодня именно мы являемся их родными и близкими. Каждый из этих воинов идет в последний путь с честью и уважением, как и положено украинскому защитнику. Мы не знаем их имен. Но они навсегда с нами. Каждый из них", — отметила заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук.

Поховання невідомих захисників
Захоронение неизвестных защитников в Киевской области. Фото: Новини.LIVE

Национальное военное мемориальное кладбище уже стало действующим пространством национальной памяти. Здесь осуществлено 242 захоронения, из них 172 — неизвестных Защитников Украины и 70 известных, в том числе 10 захоронений в колумбарной стене. Мемориал посетили 2 396 человек, среди которых 43 журналиста и 47 иностранцев, проведено 17 экскурсий с общим количеством участников 588 человек. В то же время участие общественности в церемониях ощутимо: более 5 897 человек лично присоединились к чествованию павших. Это свидетельствует о формировании в Украине новой культуры памяти — живой, общей и объединяющей общество вокруг уважения к каждому Защитнику и каждой Защитнице.

"Сегодня мы говорим не только о захоронении. Мы говорим о том, как государство формирует культуру памяти и ответственности перед теми, кто отдал жизнь за Украину. Национальное военное мемориальное кладбище — это место, где каждый Защитник и каждая Защитница получают должное уважение, независимо от того, известно ли их имя. Здесь нет "неизвестных" — есть люди, благодаря которым существует наше государство. И наш долг обеспечить достойное чествование, сохранить память и выстроить систему, в которой уважение является не жестом, а ежедневной государственной практикой", — отметила Наталья Калмыкова.

Прощання з невідомими захисниками
Прощание с 5 безнадежными защитниками на Мемориальном кладбище. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сколько защитников смогут быть похороненными на Мемориальном кладбище. Напомним, что право на это имеют все военнослужащие страны.

Также мы рассказывали о скандале с бронированием, который связан с Министерством по делам с ветеранами. Глава Наталья Калмыкова озвучила свою позицию.

мемориал кладбище Кирилл Буданов захоронения Наталья Калмыкова
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
