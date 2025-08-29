Видео
Зеленский показал первое захоронение на военном мемориале

Зеленский показал первое захоронение на военном мемориале

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 19:01
На Национальном военном мемориале состоялось первое захоронение — Зеленский показал видео
Захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 29 августа, на Национальном военном мемориальном кладбище состоялась первая церемония захоронения.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Национальное военное мемориальное кладбище

Зеленский отметил, что Национальное военное мемориальное кладбище — это место, где будет жить память об украинских защитниках и где каждый сможет отдать дань уважения героям.

По его словам, сегодня там состоялась первая церемония захоронения. С достоинством и уважением провожали пятерых защитников, чьи имена пока неизвестны, однако их подвиг навсегда останется в истории Украины и независимости.

"Вечная память нашим героям. Вечная слава и благодарность каждому и каждой, кто погиб, защищая нашу страну", — добавил Зеленский.

Напомним, Новини.LIVE побывали на кладбище во время первых почетных захоронений неизвестных защитников.

Известно, что Национальное военное мемориальное кладбище предусматривает около 6 000 мест для захоронений.

Владимир Зеленский война Украина кладбище военные
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
