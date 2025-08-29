Зеленський показав перше поховання на військовому меморіалі

Поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у пʼятницю, 29 серпня, на Національному військовому меморіальному кладовищі відбулася перша церемонія поховання.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Національне військове меморіальне кладовище

Зеленський наголосив, що Національне військове меморіальне кладовище — це місце, де житиме памʼять про українських захисників та де кожен зможе віддати шану героям.

За його словами, сьогодні там відбулася перше церемонія поховання. З гідністю та шаною проводжали пʼятьох захисників, чиї імена наразі невідомі, однак їхній подвиг назавжди залишиться в історії України та незалежності.

"Вічна пам’ять нашим героям. Вічна слава та вдячність кожному й кожній, хто загинув, обороняючи нашу країну", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Новини.LIVE побували на кладовищі під час перших почесних поховань невідомих захисників.

Відомо, що Національне військове меморіальне кладовище передбачає близько 6 000 місць для поховань.