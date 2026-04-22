Зеленский анонсировал создание Пантеона выдающихся украинцев

Совещание по стратегическим вопросам в Офисе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале работы над формированием Пантеона выдающихся украинцев в рамках государственной политики памяти и чествования национальных героев. Вопрос обсудили во время совещания с участием представителей власти.

Об этом сообщается на официальной странице украинского лидера в Telegram, информируют Новини.LIVE.

Создание Пантеона выдающихся украинцев

Речь идет о возвращении в Украину исторических фигур, которые имеют ключевое значение для национального сознания и создания государства. А также о формировании целостной системы мемориализации различных этапов украинской истории.

Зеленский отметил важность создания пространства национальной памяти, которое станет местом ценностной консолидации украинцев и будет иметь значение для будущих поколений. По итогам совещания определены дальнейшие шаги реализации инициативы.

"Спасибо Председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, руководителю Офиса Президента Кириллу Буданову, заместителю руководителя Офиса Ирине Верещук и всей команде, которая уже привлечена, за содержательную работу для выполнения этой задачи. Определили наши следующие шаги", — подытожил заявление глава государства.

Скриншот сообщения из Telegram Владимира Зеленского





