Главная Новости дня Под атакой дронов: Буданов с бойцами проводил операцию на "вышках Бойко"

Под атакой дронов: Буданов с бойцами проводил операцию на "вышках Бойко"

Дата публикации 21 апреля 2026 11:31
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Кирилл Буданов вместе с бойцами Главного управления разведки Минобороны Украины проводил операцию на "вышках Бойко" в августе прошлого года. Тогдашний глава разведки под атакой дронов прыгал в воду с высоты газодобывающей платформы "Крым-1".

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующее видео обнародовал Telegram-канал Ukraine Contex.

Участие Буданова в спецоперации на "вышках Бойко"

В прошлом августе во время операции на одной из "вышек Бойко" в Черном море украинских разведчиков заметили россияне и запустили по ним ударные дроны. Тогда вместе с бойцами ГУР на платформе находился нынешний руководитель ОП, а на тот момент — глава ГУР Кирилл Буданов.

null
Кирилл Буданов прыгает в воду с платформы "Крым-1". Фото: .me/ukraine_context

После начала атаки было принято решение прыгать с высоты газодобывающей платформы "Крым-1" в воду. Сейчас это видео уже является публичным, поэтому в сети опубликовали видео и фото с этой операции.

null
Скриншот сообщения Telegram-канала

Что известно об освобождении "вышек Бойко"

В сентябре 2023 года Украина восстановила контроль над так называемыми "вышками Бойко" — буровыми платформами для добычи газа и нефти, расположенными вблизи побережья Крыма в акватории Черного моря. С 2014 года эти объекты находились под российской оккупацией, а после начала полномасштабной войны РФ использовала их в военных целях.

Как сообщали в Главном управлении разведки, во время спецоперации украинские бойцы получили важные трофеи. Среди них — запасы вертолетных боеприпасов, в частности неуправляемые авиационные ракеты, а также радиолокационная станция "Нева", предназначенная для контроля движения судов в Черном море.

Как сообщали Новини.LIVE, злоумышленники создали фальшивый электронный ящик и рассылают сообщения от имени Кирилла Буданова. Подобные письма поступают украинским чиновникам.

Также Буданов назвал ключевые условия движения Украины в Евросоюз. Он считает, что нужно избавиться от коррупции.

спецоперация Кирилл Буданов ГУР
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
