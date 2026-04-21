Під атакою дронів: Буданов з бійцями проводив операцію на "вишках Бойка"

Кирило Буданов разом із бійцями Головного управління розвідки Міноборони України проводив операцію на "вишках Бойка" у серпні минулого року. Тодішній очільник розвідки під атакою дронів стрибав у воду з висоти газовидобувної платформи "Крим-1".

Участь Буданова у спецоперації на "вишках Бойка"

Минулого серпня під час операції на одній із "вишок Бойка" в Чорному морі українських розвідників помітили росіяни та запустили по них ударні дрони. Тоді разом із бійцями ГУР на платформі перебував нинішній керівник ОП, а на той момент — очільник ГУР Кирило Буданов.

Після початку атаки було ухвалено рішення стрибати з висоти газовидобувної платформи "Крим-1" у воду. Зараз це відео вже є публічним, тому у мережі опублікували відео та фото з цієї операції.

Що відомо про звільнення "вишок Бойка"

У вересні 2023 року Україна відновила контроль над так званими "вишками Бойка" — буровими платформами для видобутку газу й нафти, розташованими поблизу узбережжя Криму в акваторії Чорного моря. З 2014 року ці об'єкти перебували під російською окупацією, а після початку повномасштабної війни РФ використовувала їх у військових цілях.

Як повідомляли у Головному управлінні розвідки, під час спецоперації українські бійці отримали важливі трофеї. Серед них — запаси вертолітних боєприпасів, зокрема некеровані авіаційні ракети, а також радіолокаційна станція "Нева", призначена для контролю руху суден у Чорному морі.

