Головна Новини дня Під атакою дронів: Буданов з бійцями проводив операцію на "вишках Бойка"

Під атакою дронів: Буданов з бійцями проводив операцію на "вишках Бойка"

Дата публікації: 21 квітня 2026 11:31
Під атакою дронів: Буданов з бійцями проводив операцію на "вишках Бойка"
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Кирило Буданов разом із бійцями Головного управління розвідки Міноборони України проводив операцію на "вишках Бойка" у серпні минулого року. Тодішній очільник розвідки під атакою дронів стрибав у воду з висоти газовидобувної платформи "Крим-1".

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідне відео оприлюднив Telegram-канал Ukraine Contex.

Участь Буданова у спецоперації на "вишках Бойка"

Минулого серпня під час операції на одній із "вишок Бойка" в Чорному морі українських розвідників помітили росіяни та запустили по них ударні дрони. Тоді разом із бійцями ГУР на платформі перебував нинішній керівник ОП, а на той момент — очільник ГУР Кирило Буданов.

Кирило Буданов стрибає у воду з  платформи "Крим-1". Фото: .me/ukraine_context

Після початку атаки було ухвалено рішення стрибати з висоти газовидобувної платформи "Крим-1" у воду. Зараз це відео вже є публічним, тому у мережі опублікували відео та фото з цієї операції. 

Скриншот допису Telegram-канала

Що відомо про звільнення "вишок Бойка"

У вересні 2023 року Україна відновила контроль над так званими "вишками Бойка" — буровими платформами для видобутку газу й нафти, розташованими поблизу узбережжя Криму в акваторії Чорного моря. З 2014 року ці об'єкти перебували під російською окупацією, а після початку повномасштабної війни РФ використовувала їх у військових цілях.

Читайте також:

Як повідомляли у Головному управлінні розвідки, під час спецоперації українські бійці отримали важливі трофеї. Серед них — запаси вертолітних боєприпасів, зокрема некеровані авіаційні ракети, а також радіолокаційна станція "Нева", призначена для контролю руху суден у Чорному морі.

Як повідомляли Новини.LIVE, зловмисники створили фальшиву електронну скриньку та розсилають повідомлення від імені Кирила Буданова. Подібні листи надходять українським чиновникам.

Також Буданов назвав ключові умови руху України до Євросоюзу. Він вважає, що потрібно позбутися корупції. 

спецоперація Кирило Буданов ГУР
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
