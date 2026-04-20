Фейкові листи від Буданова: шахраї вигадали схему для чиновників

Жінка дивиться у смартфон. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронні органи отримали матеріали щодо нового факту кібершахрайства. Зловмисники створили фальшиву електронну скриньку та розсилають повідомлення від імені керівника Офісу Президента України Кирила Буданова.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента України.

Шахраї імітують прохання від Кирила Буданова, щоб виманити дані

Кіберзловмисники вигадали нову схему для поширення дезінформації, прикриваючись ім'ям керівника Офісу Президента України Кирила Буданова. Нещодавно фальшиве звернення надійшло на адресу президента Українського національного об'єднання Канади Юрія Клюфаса. У тексті містився заклик "надати активну медійну та інформаційну підтримку" ініціативам, які стосуються повернення громадян України додому.

Проте детальний аналіз повідомлення швидко викрив підробку. Лист був надісланий не з офіційного урядового домену, а з адреси office.apu.gov.ua@proton.me, зареєстрованої на загальнодоступному комерційному поштовому сервісі. Крім того, фахівці встановили, що залишений під текстом підпис є фальшивим і насправді не належить Кирилу Буданову.

Усю зібрану інформацію щодо цього інциденту вже передано до профільних правоохоронних органів, які займатимуться розслідуванням кіберзлочину. Водночас громадян наполегливо просять проявляти пильність, не довіряти сумнівним відправникам та завжди ретельно перевіряти електронні адреси, з яких надходять офіційні запити.

Читайте також:

Як писали раніше Новини.LIVE, шахраї також здійснюють розсилку у соцмережі та месенджери. Вони пропонують оформити виплати та фінансову допомогу, але насправді видурюють доступ до персональних даних та платіжних карток.

Також шахраї телефонують та пропонують захистити гроші від несанкціонованого зняття. Для цього вони вказують натиснути цифри. Експерти пояснили, як не попастися на гачок.