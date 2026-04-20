Фейковые письма от Буданова: мошенники придумали схему для чиновников

Правоохранительные органы получили материалы по новому факту кибермошенничества. Злоумышленники создали фальшивый электронный ящик и рассылают сообщения от имени руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова.

Мошенники имитируют просьбу от Кирилла Буданова, чтобы выманить данные

Киберзлоумышленники придумали новую схему для распространения дезинформации, прикрываясь именем руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова. Недавно фальшивое обращение поступило в адрес президента Украинского национального объединения Канады Юрия Клюфаса. В тексте содержался призыв "оказать активную медийную и информационную поддержку" инициативам, которые касаются возвращения граждан Украины домой.

Однако детальный анализ сообщения быстро разоблачил подделку. Письмо было отправлено не с официального правительственного домена, а с адреса office.apu.gov.ua@proton.me, зарегистрированного на общедоступном коммерческом почтовом сервисе. Кроме того, специалисты установили, что оставленная под текстом подпись является фальшивой и на самом деле не принадлежит Кириллу Буданову.

Вся собранная информация по этому инциденту уже передана в профильные правоохранительные органы, которые будут заниматься расследованием киберпреступления. В то же время граждан настойчиво просят проявлять бдительность, не доверять сомнительным отправителям и всегда тщательно проверять электронные адреса, с которых поступают официальные запросы.

