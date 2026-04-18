Буданов заявив, що РФ знищила понад 4 тис. об'єктів культури України

Буданов заявив, що РФ знищила понад 4 тис. об'єктів культури України

Дата публікації: 18 квітня 2026 13:20
Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

У День пам'яток історії та культури керівник Офісу президента Кирило Буданов про масштаби руйнування культурних об'єктів внаслідок війни. Він наголосив, що Росія системно знищує культурну спадщину України, намагаючись стерти історичну пам'ять і зв'язок між поколіннями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника ОП в суботу, 18 квітня.

"Сьогодні — День пам’яток історії та культури. І увесь світ цього дня говорить про цінність того, що створили і залишили нам попередні покоління – про цінність спадщини. Від Чернігова до Севастополя, від Маріуполя до Львова — москва нищить наші церкви, музеї, бібліотеки й театри", — написав керівник ОП.

Станом на початок квітня 2026 року, за офіційними даними, пошкоджено або повністю зруйновано 1723 пам'ятки культурної спадщини та 2524 об'єкти культурної інфраструктури. Крім того, російські окупанти викрали десятки тисяч музейних артефактів.

Буданов підкреслив, що такі дії мають системний характер і спрямовані на підрив основ української державності. Очільник Офісу президента також наголосив на необхідності фіксації всіх злочинів і повернення викрадених цінностей.

"Руйнування наших пам'яток — це спроба позбавити нас опори, стерти зв’язок між поколіннями, поставити під сумнів саме право на нашу власну історію. Системне нищення нашої культури, нашої пам’яті, нашої ідентичності — це ще один прояв московської політики нетерпимості й геноциду щодо українців. Кожен злочин повинен бути зафіксований. Кожна знищена пам'ятка повинна бути задокументована, а кожна вкрадена річ — повернута", — зазначив Буданов.

Водночас очільник ОП акцентував, що культура є фундаментом національної ідентичності та майбутнього країни.

"Культура — це не про розваги. Це про те, хто ми є. Це те, що ми передамо дітям після перемоги. Ми відбудуємо стіни. Але головне — ми збережемо нашу культуру і нашу пам'ять. Вони виявилися міцнішими за московські ракети", — додав Буданов.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
