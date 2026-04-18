Буданов заявил, что РФ уничтожила более 4 тыс. объектов культуры Украины

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в День памятников истории и культуры отметил, что во время полномасштабного вторжения Россия уничтожила более 1723 памятников культурного наследия и 2524 объекта культурной инфраструктуры. Кроме того, оккупанты похитили десятки тысяч ценных музейных артефактов.

