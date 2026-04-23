Видео

Главная Новости дня Буданов очертил приоритеты экспорта украинских вооружений

Буданов очертил приоритеты экспорта украинских вооружений

Дата публикации 23 апреля 2026 12:21
Буданов очертил приоритеты экспорта украинских вооружений
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Украина должна экспортировать оружие, которое есть в избытке, и которое уже почти не применяется в нашей войне, но может быть востребовано в мире.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов написал на своей странице в Facebook по итогам выступления на Defense Tech Export Forum, информирует Новини.LIVE.

Буданов об экспорте украинского оружия

"Считаю, что свободно продавать можно только то, что есть в достаточном избытке, например морские дроны. Также можем экспортировать оружие, которое уже почти не применяется в нашей войне, но вполне востребовано в странах Азии или Африки. Это, например, некоторые дальнобойные БпЛА или ранние модели FPV-дронов", — написал Буданов.

По словам Буданова, украинский оборонно-промышленный комплекс сейчас имеет "уникальное окно возможностей", ведь "наш опыт и технологии стали мировым брендом", однако этот статус не является гарантированным в долгосрочной перспективе.

Отдельно руководитель ОП акцентировал на необходимости предотвращения утечки технологий.

Читайте также:

"Мы не имеем права допустить, чтобы уникальные украинские разработки через продажу готовых изделий или создание сомнительных "дочерних компаний" попали в руки врага", — отметил он.

Говоря о развитии отрасли, Буданов подчеркнул, что "будущее украинского ОПК — в технологическом преимуществе" и призвал производителей сосредоточиться на интеграции искусственного интеллекта. По словам руководителя ОП, внедрение ИИ и создание собственных систем управления является "единственным путем сохранить статус законодателей в сфере беспилотных технологий".

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что Украина постепенно укрепляет свои позиции на мировом рынке оборонных технологий. В то же время он подчеркнул, что во время активной войны свободная продажа оружия невозможна. По его словам, сейчас экспорт вооружения должен быть существенно ограничен.

Новини.LIVE также писали, что ранее Кирилл Буданов говорил о том, что государство должно создать условия, в которых коррупция просто не сможет существовать. Для этого, по его словам, нужно отказаться от ручного управления и неформального влияния на решения. Вместо этого должны действовать четкие и одинаковые для всех правила, которые уменьшают возможности для злоупотреблений.

Офис президента оружие Кирилл Буданов
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
