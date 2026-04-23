Буданов: треба переглянути підходи до роботи поліції

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив про необхідність змін у підходах до роботи української поліції. За його словами, проблема полягає не лише у присутності правоохоронців, а в умовах, у яких вони працюють. Він також наголосив, що через страх покарання поліцейські інколи не діють рішуче навіть у небезпечних ситуаціях.

Про це Кирило Буданов сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець щодо служби патрульних у прифронтових районах у четвер, 23 квітня

Буданов про роботу української поліції

Коментуючи питання щодо служби патрульних у прифронтових районах Кирило Буданов зазначив, що частина поліцейських уже виконує свої обов’язки поблизу лінії фронту. Однак ключова проблема — у підходах до їхньої роботи, які, на його думку, потрібно переглянути.

За словами керівника ОП, через страх покарання поліцейські часто уникають застосування зброї навіть у небезпечних ситуаціях. Він підкреслив, що це впливає на ефективність їхніх дій і потребує змін на системному рівні.

Підсумовуючи, Буданов наголосив на важливості балансу між підтримкою правоохоронців і вимогами суспільства. Зокрема, він зазначив:

"Держава має захищати своїх правоохоронців, а суспільство — поважати їхні вимоги. Лише баланс дасть результат. Коли це все є в балансі, все правильно. Коли нема, ми бачимо таку історію, як всі побачили..."

Новина доповнюється...