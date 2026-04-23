Голова ОП Буданов зробив заяву про потенціал ветеранів

Кирило Буданов. Фото: Офіс Президента України

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов назвав українських ветеранів "готовими кризовими менеджерами", яких критично бракує в цивільному секторі. Він наголосив, що досвід виживання в екстремальних умовах робить захисників моральним авторитетом і стратегічним ресурсом, здатним забезпечити країні необхідну дисципліну та порядок.

Про це Кирило Буданов сказав, виступаючи на Третій конференції "Від обов'язку до можливостей", передає Новини.LIVE.

Буданов закликав активніше інтегрувати ветеранів в державницькі процеси

Буданов зосередився на тому, що загартований боями захисник — це професіонал, який не боїться приймати складні рішення.

"Ветеран — це людина, що пройшла через критичні випробування та вижила. Фактично це готовий кризовий менеджер, що вміє працювати в команді та нести відповідальність за свої вчинки. Це те, чого зараз не вистачає в цивільному житті: дисципліни, порядку та вміння доводити справу до результату", — підкреслив голова ОП.

Окремо він торкнувся психологічного портрета захисника. За словами Буданова, ветеран є людиною, яка свідомо долає страх заради вищої мети. Спираючись на свій багаторічний досвід у спецслужбах, очільник Офісу Президента зауважив, що хоча світ далекий від ідеалу, саме справедливість стосовно воїнів має стати головним орієнтиром для суспільства.

"Ветеран — така ж людина, як і всі. Він боїться, розуміє ризики, але робить крок назустріч небезпеці, бо так треба. Світ не є ідеальним, і повної справедливості не існує, кажу це як людина з досвідом спецслужб. Але справедливість має бути нашим маяком, до якого ми йдемо", — заявив Кирило Буданов.

Буданов висловив переконання, що Україна наразі рухається у правильному напрямку, створюючи умови для повноцінної реінтеграції воїнів у цивільне життя.

Також Новини.LIVE висвітлювали заяву Кирила Буданова щодо того, яку зброю треба експортувати Україні іншим країнам. Він зазначив, що в умовах війни у військових є гостра потреба у зброї, але є деякі види, які наразі не надто популярні для бойових дій.

Однак очільник ОПУ заявив, що виступає проти легалізації зброї в Україні. Він застеріг, що таке рішення може лише погіршити ситуацію.