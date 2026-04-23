Главная Новости дня Глава ОП Буданов сделал заявление о потенциале ветеранов

Глава ОП Буданов сделал заявление о потенциале ветеранов

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 13:08
Глава ОП Буданов сделал заявление о потенциале ветеранов
Кирилл Буданов. Фото: Офис Президента Украины

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов назвал украинских ветеранов "готовыми кризисными менеджерами", которых критически не хватает в гражданском секторе. Он отметил, что опыт выживания в экстремальных условиях делает защитников моральным авторитетом и стратегическим ресурсом, способным обеспечить стране необходимую дисциплину и порядок.

Об этом Кирилл Буданов сказал, выступая на Третьей конференции "От долга к возможностям", передает Новини.LIVE.

Буданов призвал активнее интегрировать ветеранов в государственнические процессы

Буданов сосредоточился на том, что закаленный боями защитник - это профессионал, который не боится принимать сложные решения.

"Ветеран - это человек, прошедший через критические испытания и выживший. Фактически это готовый кризисный менеджер, умеющий работать в команде и нести ответственность за свои поступки. Это то, чего сейчас не хватает в гражданской жизни: дисциплины, порядка и умения доводить дело до результата", — подчеркнул глава ОП.

Отдельно он коснулся психологического портрета защитника. По словам Буданова, ветеран является человеком, который сознательно преодолевает страх ради высшей цели. Опираясь на свой многолетний опыт в спецслужбах, глава Офиса Президента отметил, что хотя мир далек от идеала, именно справедливость в отношении воинов должна стать главным ориентиром для общества.

Читайте также:

"Ветеран — такой же человек, как и все. Он боится, понимает риски, но делает шаг навстречу опасности, потому что так надо. Мир не идеален, и полной справедливости не существует, говорю это как человек с опытом спецслужб. Но справедливость должна быть нашим маяком, к которому мы идем", — заявил Кирилл Буданов.

Буданов выразил убеждение, что Украина сейчас движется в правильном направлении, создавая условия для полноценной реинтеграции воинов в гражданскую жизнь.

Также Новини.LIVE освещали заявление Кирилла Буданова о том, какое оружие надо экспортировать Украине другим странам. Он отметил, что в условиях войны у военных есть острая потребность в оружии, но есть некоторые виды, которые пока не слишком популярны для боевых действий.

Однако глава ОПУ заявил, что выступает против легализации оружия в Украине. Он предостерег, что такое решение может только ухудшить ситуацию.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

