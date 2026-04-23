Буданов заявил, что выступает против свободной легализации оружия

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов выступил против свободной легализации оружия. Он считает, что массовое распространение оружия среди гражданских не решит проблему безопасности. Зато это может привести к росту опасных инцидентов.

Об этом Кирилл Буданов сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец относительно возможного разрешения на оружие для гражданских в четверг, 23 апреля

Буданов о легализации оружия в Украине

Комментируя вопрос разрешения на оружие для гражданских Кирилл Буданов отметил, что такая практика не является эффективной и несет дополнительные риски для общества.

Объясняя свою позицию, он отметил:

"Я против этого был всегда и снова говорю, что против, против просто легализации оружия. Против того, чтобы просто раздать оружие людям. Это никогда не работало и не сработает также. И не забывайте, что это всегда имеет две стороны.

Читайте также:

Первая — да, это якобы мнимая защита. Другая сторона — это то, что случаев, которые все видели несколько дней назад, при такой конфигурации может стать кратно больше, потому что оно просто будет у всех. Это грозит гораздо большими проблемами, чем то, что есть сейчас"

Кирилл Буданов также подчеркнул, что вместо расширения доступа к оружию стоит усиливать работу правоохранительных органов. По его мнению, именно эффективная деятельность полиции и спецслужб является ключом к обеспечению безопасности граждан.

"Полиция должна работать эффективно.Спецслужбы должны работать эффективно. Как так случилось, что человек, который служил, уже понятно всем где, долгое время проживал здесь еще и имел разрешение на оружие, это тоже интересный вопрос", — резюмировал глава ОПУ.

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что в Украине нужно изменить подходы к работе полиции. Он отметил, что правоохранители часто боятся применять оружие из-за риска наказания, даже в опасных ситуациях. По его словам, проблема в системе.

Новини.LIVE также сообщали, что ранее Кирилл Буданов заявлял, что свободная продажа оружия во время войны невозможна. Он подчеркнул, что в период активных боевых действий экспорт вооружения должен быть ограничен. В то же время Украина постепенно укрепляет свои позиции на мировом рынке оборонных технологий.