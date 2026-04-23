Буданов заявил, что выступает против свободной легализации оружия
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов выступил против свободной легализации оружия. Он считает, что массовое распространение оружия среди гражданских не решит проблему безопасности. Зато это может привести к росту опасных инцидентов.
Об этом Кирилл Буданов сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец относительно возможного разрешения на оружие для гражданских в четверг, 23 апреля
Комментируя вопрос разрешения на оружие для гражданских Кирилл Буданов отметил, что такая практика не является эффективной и несет дополнительные риски для общества.
Объясняя свою позицию, он отметил:
"Я против этого был всегда и снова говорю, что против, против просто легализации оружия. Против того, чтобы просто раздать оружие людям. Это никогда не работало и не сработает также. И не забывайте, что это всегда имеет две стороны.
Первая — да, это якобы мнимая защита. Другая сторона — это то, что случаев, которые все видели несколько дней назад, при такой конфигурации может стать кратно больше, потому что оно просто будет у всех. Это грозит гораздо большими проблемами, чем то, что есть сейчас"
Кирилл Буданов также подчеркнул, что вместо расширения доступа к оружию стоит усиливать работу правоохранительных органов. По его мнению, именно эффективная деятельность полиции и спецслужб является ключом к обеспечению безопасности граждан.
"Полиция должна работать эффективно.Спецслужбы должны работать эффективно. Как так случилось, что человек, который служил, уже понятно всем где, долгое время проживал здесь еще и имел разрешение на оружие, это тоже интересный вопрос", — резюмировал глава ОПУ.
