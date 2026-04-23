Надо ставить точку: Зеленский о разрешении на ношение оружия

Срочная новость

Надо ставить точку на вопросе разрешения на ношение оружия, - Зеленский



Об этом Владимир Зеленский сказал, комментируя многочисленные вопросы относительно потенциального разрешения гражданским на свободное владение и ношение оружия:

Это не просто, потому что это большая ответственность. Но соответствующие изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне, поэтому я ожидаю от правительства, МВД совместной работы вместе с парламентариями над этой концепцией.

Новость дополняется...