На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по ТЦК і поліції: його розшукують

Поліція на місці інциденту. Фото: Нацполіція

На Рівненщині правоохоронці розшукують чоловіка, який відкрив вогонь по військовослужбовцях групи оповіщення та поліцейському. Внаслідок інциденту двоє людей отримали поранення, на місці події введено спеціальну поліцейську операцію.

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає Новини.LIVE.

Поліція розшукую стрільця

Подія сталася 29 квітня близько 17:00 у селі Верба Дубенського району. За попередніми даними, військові разом із поліцейським офіцером громади підійшли до чоловіка для перевірки документів, коли той раптово відкрив стрілянину з автоматичної зброї.

Внаслідок нападу поранення отримали один військовослужбовець та поліцейський. Їх було госпіталізовано, ступінь тяжкості травм уточнюється.

Авто після стрілянини. Фото: Нацполіція

Особу нападника вже встановлено. Поліція Рівненської області оголосила спеціальну операцію з його розшуку.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.

Правоохоронці також оприлюднили прикмети підозрюваного: чоловік 48 років, худорлявої статури, зріст близько 170 см, коротке волосся із сивиною, був одягнений у камуфляж.

Підозрюваний у стрілянині. Фото: Нацполіція

