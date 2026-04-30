Головна Новини дня На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по ТЦК і поліції: його розшукують

На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по ТЦК і поліції: його розшукують

Дата публікації: 30 квітня 2026 13:11
На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по ТЦК і поліції: його розшукують
Поліція на місці інциденту. Фото: Нацполіція

На Рівненщині правоохоронці розшукують чоловіка, який відкрив вогонь по військовослужбовцях групи оповіщення та поліцейському. Внаслідок інциденту двоє людей отримали поранення, на місці події введено спеціальну поліцейську операцію.

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає Новини.LIVE.

Поліція розшукую стрільця

Подія сталася 29 квітня близько 17:00 у селі Верба Дубенського району. За попередніми даними, військові разом із поліцейським офіцером громади підійшли до чоловіка для перевірки документів, коли той раптово відкрив стрілянину з автоматичної зброї.

Внаслідок нападу поранення отримали один військовослужбовець та поліцейський. Їх було госпіталізовано, ступінь тяжкості травм уточнюється.

НА Рівненщині чоловік стріляв у ТЦК і поліцію
Авто після стрілянини. Фото: Нацполіція

Особу нападника вже встановлено. Поліція Рівненської області оголосила спеціальну операцію з його розшуку.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.

Правоохоронці також оприлюднили прикмети підозрюваного: чоловік 48 років, худорлявої статури, зріст близько 170 см, коротке волосся із сивиною, був одягнений у камуфляж.

На Рівненщині розшукують чоловіка, який стріляв у поліцію й ТЦК
Підозрюваний у стрілянині. Фото: Нацполіція

Як раніше писали Новини.LIVE, у Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці. Зловмисника затримала поліція.

А також 23 квітня в Івано-Франківську водій відкрив вогонь через суперечку на дорозі.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
