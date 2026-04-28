Головна Новини дня У Хмельницькому затримали чоловіка, який вчинив стрілянину

У Хмельницькому затримали чоловіка, який вчинив стрілянину

Дата публікації: 28 квітня 2026 15:11
У Хмельницькому затримали чоловіка, який вчинив стрілянину
Працівник поліції. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 28 квітня, сталася стрілянина у Хмельницькому. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Зловмисника затримали правоохоронці.

Про це у коментарі OBOZ.UA повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, передає Новини.LIVE.

Стрілянина у Хмельницькому 28 квітня

Як зазначила речниця Нацполіції, у Хмельницькому вдень 28 квітня сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь. Його затримали правоохоронці. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

У Хмельницькому 28 квітня сталася стрілянина
Правоохоронці затримують порушника. Фото: Telegram/zahid_golovne_ua

Схожі випадки в інших областях

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше стрілянина сталася також у Дніпрі. Як повідомили у поліції, чоловік, що їхав на велосипеді, відкрив вогонь. Зловмисник пояснив, що зробив це через собак, які почали бігти за ним.

Також ми писали про те, що в Івано-Франківську конфлікт між двома водіями завершився стріляниною. Один із чоловіків здійснив постріл та втік з місця події. Його розшукали та затримали поліцейські.

Крім того, схожий інцидент стався у Чернігові. Двоє хлопців напідпитку йшли вулицею, коли один з них вистрілив кілька разів у повітря. Зловмисника затримали правоохоронці. 

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
