У Хмельницькому чоловік влаштував стрілянину: його затримала поліція

Поліція затримала стрільця. Фото: Нацполіція

У Хмельницькому правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину у дворі житлового будинку. Інцидент стався вдень 24 квітня, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає Новини.LIVE.

Чоловік влаштував стрілянину в дворі будинку

За даними поліції, повідомлення про звук пострілу на вулиці Шухевича надійшло на лінію 102 близько 16:00. На місце події оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що 35-річний чоловік здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття. Його затримали безпосередньо на місці події.

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Наразі поліція з'ясовує всі обставини та вирішує питання щодо подальшої правової кваліфікації події.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот з Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 квітня у Дніпрі стався інцидент зі стріляниною — чоловік відкрив вогонь після того, як за його велосипедом побігли собаки.

Того ж дня подібний випадок зафіксували в Івано-Франківську. Під час конфлікту між двома водіями один із учасників дістав зброю, вистрілив і втік.