У Хмельницькому чоловік влаштував стрілянину: його затримала поліція
У Хмельницькому правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину у дворі житлового будинку. Інцидент стався вдень 24 квітня, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає Новини.LIVE.
За даними поліції, повідомлення про звук пострілу на вулиці Шухевича надійшло на лінію 102 близько 16:00. На місце події оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили, що 35-річний чоловік здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття. Його затримали безпосередньо на місці події.
Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Наразі поліція з'ясовує всі обставини та вирішує питання щодо подальшої правової кваліфікації події.
Як повідомляли Новини.LIVE, 23 квітня у Дніпрі стався інцидент зі стріляниною — чоловік відкрив вогонь після того, як за його велосипедом побігли собаки.
Того ж дня подібний випадок зафіксували в Івано-Франківську. Під час конфлікту між двома водіями один із учасників дістав зброю, вистрілив і втік.