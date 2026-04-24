В Хмельницком мужчина устроил стрельбу: его задержала полиция

Полиция задержала стрелка.

В Хмельницком правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу во дворе жилого дома. Инцидент произошел днем 24 апреля, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает Новини.LIVE.

Мужчина устроил стрельбу во дворе дома

По данным полиции, сообщение о звуке выстрела на улице Шухевича поступило на линию 102 около 16:00. На место происшествия оперативно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что 35-летний мужчина произвел один выстрел из стартового пистолета в асфальтовое покрытие. Его задержали непосредственно на месте происшествия.

В результате стрельбы никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и решает вопрос о дальнейшей правовой квалификации события.

Сообщение полиции.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 апреля в Днепре произошел инцидент со стрельбой — мужчина открыл огонь после того, как за его велосипедом побежали собаки.

В тот же день подобный случай зафиксировали в Ивано-Франковске. Во время конфликта между двумя водителями один из участников достал оружие, выстрелил и убежал.