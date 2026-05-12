Ночной обстрел Днепра: повреждена транспортная инфраструктура

Спасатели ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты в ночь на 12 мая возобновили массированные атаки на Украину. Под удар дронов сегодня попал город Днепр, и сейчас уже зафиксированы первые последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Что известно об обстреле Днепра

Отметим, что согласно публикациям Воздушных сил ВСУ в Telegram, россияне этой ночью и под утро запускали целые группы беспилотников в направлении Украины. Некоторые из них летели на Днепропетровскую области. Также по данным корреспондента Новини.LIVE, примерно в 05:12 в Днепре раздавались взрывы.

Фиксация дронов Воздушными силами. Фото: скриншот

Чуть позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил факт атаки, отметив, что в городе есть повреждения и пострадал человек.

"Враг атаковал Днепр. Получил ранения один человек. Произошел пожар. Повреждена транспортная инфраструктура", — написал он в Telegram.

Читайте также:

Пост главы Днепропетровской ОГА по последствиям. Фото: скриншот

Перемирие закончилось

Как сообщало Новини.LIVE, этой ночью закончилось трехдневное перемирие с РФ, которое длилось с 9 до 11 мая включительно. После этого по Украине снова распространились тревоги, поскольку враг запустил большое количество беспилотников.

В частности, этой ночью впервые после трех дней перемирия воздушную тревогу объявили в Киеве. Позже в столице раздались громкие взрывы и была слышна работа ПВО.

Под утро мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали на крышу 16-этажки, что вызвало пожар. Сейчас огонь уже ликвидировали, обошлось без пострадавших.