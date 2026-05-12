Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ночной обстрел Днепра: повреждена транспортная инфраструктура

Ночной обстрел Днепра: повреждена транспортная инфраструктура

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 06:32
Ночной обстрел Днепра: повреждена транспортная инфраструктура
Спасатели ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты в ночь на 12 мая возобновили массированные атаки на Украину. Под удар дронов сегодня попал город Днепр, и сейчас уже зафиксированы первые последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Что известно об обстреле Днепра

Отметим, что согласно публикациям Воздушных сил ВСУ в Telegram, россияне этой ночью и под утро запускали целые группы беспилотников в направлении Украины. Некоторые из них летели на Днепропетровскую области. Также по данным корреспондента Новини.LIVE, примерно в 05:12 в Днепре раздавались взрывы.

Дніпро під ударом 12 травня - що відомо
Фиксация дронов Воздушными силами. Фото: скриншот

Чуть позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил факт атаки, отметив, что в городе есть повреждения и пострадал человек.

"Враг атаковал Днепр. Получил ранения один человек. Произошел пожар. Повреждена транспортная инфраструктура", — написал он в Telegram.

Читайте также:
Обстріл Дніпра 12 травня - пошкоджено транспортну інфраструктуру
Пост главы Днепропетровской ОГА по последствиям. Фото: скриншот

Перемирие закончилось

Как сообщало Новини.LIVE, этой ночью закончилось трехдневное перемирие с РФ, которое длилось с 9 до 11 мая включительно. После этого по Украине снова распространились тревоги, поскольку враг запустил большое количество беспилотников.

В частности, этой ночью впервые после трех дней перемирия воздушную тревогу объявили в Киеве. Позже в столице раздались громкие взрывы и была слышна работа ПВО.

Под утро мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали на крышу 16-этажки, что вызвало пожар. Сейчас огонь уже ликвидировали, обошлось без пострадавших.

Днепр обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации