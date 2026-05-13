Игнат предположил, что в ближайшее время РФ планирует массированную атаку

Юрий Игнат. Фото: "Суспільне"

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что Россия может планировать массированную атаку в ближайшее время. По его словам, фиксируется передислокация тактической авиации. Обычно противник снаряжает борта перед ударом.

Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

Массированный удар России по Украине

"Было много сообщений, они появляются не зря, потому что есть у нас разведка и данные от партнеров, и собственные силы разведки. Фиксируется передислокация тактической авиации, так называемая активность их на аэродромах базирования, они всем известны. Это те аэродромы, куда когда-то прилетели дроны по стратегической авиации, поэтому противник время от времени их передислоцирует на дальние рубежи, для того, чтобы обезопасить те борта от возможных потенциальных атак", — отметил Игнат.

По его словам, Россия заранее снаряжает борты перед ударом, а такая активность наблюдалась на днях на аэродромах, где может находиться стратегическая авиация. Он заявил, что не исключено, что в ближайшее время массированная атака может произойти. Если было бы известно, что обстрел будет сегодня, то официальные лица объявили бы.

"Но должны быть готовыми всегда, потому что как баллистика, так и крылатые ракеты быстро долетают. Конечно, баллистика это делает значительно быстрее, поэтому об этом надо всем помнить и придерживаться тех элементарных требований безопасности, о которых мы всегда говорим в течение тех лет войны", — добавил Игнат.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, 12 мая российские оккупанты нанесли удар дроном по жилому дому в Кривом Роге. В результате обстрела погибли два человека, а девятимесячная девочка потеряла ногу.

На атаку отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, российский удар по Кривому Рогу был циничным и лишенным всякого военного смысла.