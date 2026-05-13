Ігнат припустив, що найближчим часом РФ планує масовану атаку

Дата публікації: 13 травня 2026 07:54
Юрій Ігнат. Фото: "Суспільне"

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що Росія може планувати масовану атаку найближчим часом. За його словами, фіксується передислокація тактичної авіації. Зазвичай противник споряджає борти перед ударом.

Про це Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

Масований удар Росії по Україні

"Було багато повідомлень, вони з'являються не дарма, тому що є у нас розвідка і дані від партнерів, і власні сили розвідки. Фіксується передислокація тактичної авіації, так звана активність їхня на аеродромах базування, вони усім відомі. Це ті аеродроми, куди колись прилетіли дрони по стратегічній авіації, тому противник час від часу їх передислоковує на дальні рубежі, для того, щоб убезпечити ті борти від можливих потенційних атак", — зазначив Ігнат.

За його словами, Росія заздалегідь споряджає борти перед ударом, а така активність спостерігалася днями на аеродромах, де може перебувати стратегічна авіація. Він заявив, що не виключно, що найближчим часом масована атака може відбутися. Якщо було б відомо, що обстріл буде сьогодні, то офіційні особи оголосили б.

"Але маємо бути готовими завжди, тому що як балістика, так і крилаті ракети швидко долітають. Звісно, балістика це робить значно швидше, тому про це треба усім памʼятати і дотримуватись тих елементарних вимог безпеки, про які ми завжди говоримо протягом тих років війни", — додав Ігнат.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 12 травня російські окупанти завдали удару дроном по житловому будинку в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а дев'ятимісячна дівчинка втратила ногу.

На атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, російський удар по Кривому Рогу був цинічним та позбавленим будь-якого військового сенсу.

війна Україна обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
