Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала електропідстанцію на Полтавщині: люди без світла

РФ атакувала електропідстанцію на Полтавщині: люди без світла

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 08:31
РФ атакувала електропідстанцію на Полтавщині: люди без світла
Енергетики. Фото: ДТЕК

Російські окупанти у ніч проти 13 травня атакували Полтавську громаду. Зафіксовано влучання ворожих дронів в електропідстанцію. Внаслідок обстрілу тисячі людей залишилися без світла.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Полтавщини 13 травня

"Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів", — розповів Дяківнич.

Крім того, російські окупанти пошкодили скління прилеглих будинків. У Полтавській ОВА повідомили, що інформації про постраждалих не надходило.

null
Допис Дяківнича. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, найближчим часом Росія може здійснити масовану атаку.

Читайте також:

А 12 травня російські окупанти атакували житловий будинок у Кривому Розі. На обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський, який повідомив, що загинули двоє людей, а їхня девʼятимісячна онука отримала тяжкі поранення.

обстріли Полтавська область енергетика
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації