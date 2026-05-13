РФ атакувала електропідстанцію на Полтавщині: люди без світла

Енергетики. Фото: ДТЕК

Російські окупанти у ніч проти 13 травня атакували Полтавську громаду. Зафіксовано влучання ворожих дронів в електропідстанцію. Внаслідок обстрілу тисячі людей залишилися без світла.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Полтавщини 13 травня

"Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів", — розповів Дяківнич.

Крім того, російські окупанти пошкодили скління прилеглих будинків. У Полтавській ОВА повідомили, що інформації про постраждалих не надходило.

Допис Дяківнича. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, найближчим часом Росія може здійснити масовану атаку.

Читайте також:

А 12 травня російські окупанти атакували житловий будинок у Кривому Розі. На обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський, який повідомив, що загинули двоє людей, а їхня девʼятимісячна онука отримала тяжкі поранення.