Обстрел Кривого Рога: врачи спасли ногу девятимесячному ребенку

Экстренные службы на месте российского обстрела Кривого Рога 12 мая. Фото: REUTERS/Stringer

В Кривом Роге врачи спасли ногу девятимесячной девочке, которая получила тяжелые ранения в результате российского обстрела 12 мая. Сейчас ребенок вместе с мамой остается в больнице. Кроме того, еще трем женщинам оказали помощь на месте.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

Российские удары по Днепропетровской области

Вилкул отметил, что ночью и утром противник снова атаковал Кривой Рог ударными дронами типа Shahed. Всего над областью было сбито 17 беспилотников, но зафиксировано и попадание. В результате обстрела повреждены предприятия и инфраструктура. К счастью, люди не пострадали.

А в Никопольском районе противник атаковал дронами и артиллерией Никополь, Марганецкую, Мировскую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. Пострадали три человека, а также повреждены инфраструктура, частные дома, авто.

Обстрел Кривого Рога 12 мая

"Относительно последствий вчерашнего удара по жилому дому. В больнице в тяжелом состоянии остается девятимесячная девочка — с Божьей помощью и благодаря профессионализму наших врачей ногу ей удалось спасти, для дальнейшего лечения она будет направлена в Днепр", — отметил Вилкул.

В больнице находится также ее 23-летняя мама в состоянии средней тяжести. Женщинам 45, 56 и 74 лет оказали помощь на месте.

По словам Вилкула, кроме домов частного сектора, повреждения получили две пятиэтажки и девятиэтажный дом.

"В результате повреждения газопровода без газа 34 дома. Идут восстановительные работы и ликвидация последствий. Всем жителям поврежденных домов обязательно будет оказана помощь от города", — сообщил он.

В Кривом Роге продолжают работать все службы, коммунальный транспорт, больницы и соцучреждения.

Плановый взрыв

Вилкул также отметил, что в 12:00 в производственных целях проведут плановый взрыв в карьере АО "Южный горно-обогатительный комбинат".

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 12 мая российские оккупанты ударили по жилому дому в Кривом Роге и убили двух человек, а также тяжело ранили девятимесячного ребенка. Известно, что противник применил дроны.

На атаку отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он призвал международных партнеров усилить поддержку, в частности в сфере ПВО.