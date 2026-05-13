Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Обстрел Кривого Рога: врачи спасли ногу девятимесячному ребенку

Обстрел Кривого Рога: врачи спасли ногу девятимесячному ребенку

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 09:06
Обстрел Кривого Рога: врачи спасли ногу девятимесячному ребенку
Экстренные службы на месте российского обстрела Кривого Рога 12 мая. Фото: REUTERS/Stringer

В Кривом Роге врачи спасли ногу девятимесячной девочке, которая получила тяжелые ранения в результате российского обстрела 12 мая. Сейчас ребенок вместе с мамой остается в больнице. Кроме того, еще трем женщинам оказали помощь на месте.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

Российские удары по Днепропетровской области

Вилкул отметил, что ночью и утром противник снова атаковал Кривой Рог ударными дронами типа Shahed. Всего над областью было сбито 17 беспилотников, но зафиксировано и попадание. В результате обстрела повреждены предприятия и инфраструктура. К счастью, люди не пострадали.

А в Никопольском районе противник атаковал дронами и артиллерией Никополь, Марганецкую, Мировскую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. Пострадали три человека, а также повреждены инфраструктура, частные дома, авто.

Обстрел Кривого Рога 12 мая

"Относительно последствий вчерашнего удара по жилому дому. В больнице в тяжелом состоянии остается девятимесячная девочка — с Божьей помощью и благодаря профессионализму наших врачей ногу ей удалось спасти, для дальнейшего лечения она будет направлена в Днепр", — отметил Вилкул.

Читайте также:

В больнице находится также ее 23-летняя мама в состоянии средней тяжести. Женщинам 45, 56 и 74 лет оказали помощь на месте.

По словам Вилкула, кроме домов частного сектора, повреждения получили две пятиэтажки и девятиэтажный дом.

"В результате повреждения газопровода без газа 34 дома. Идут восстановительные работы и ликвидация последствий. Всем жителям поврежденных домов обязательно будет оказана помощь от города", — сообщил он.

В Кривом Роге продолжают работать все службы, коммунальный транспорт, больницы и соцучреждения.

Плановый взрыв

Вилкул также отметил, что в 12:00 в производственных целях проведут плановый взрыв в карьере АО "Южный горно-обогатительный комбинат".

null
Пост Вилкула. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 12 мая российские оккупанты ударили по жилому дому в Кривом Роге и убили двух человек, а также тяжело ранили девятимесячного ребенка. Известно, что противник применил дроны.

На атаку отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он призвал международных партнеров усилить поддержку, в частности в сфере ПВО.

Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации