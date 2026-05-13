Обстріл Кривого Рогу: лікарі врятували ногу девʼятимісячній дитині

Екстрені служби на місці російського обстрілу Кривого Рогу 12 травня. Фото: REUTERS/Stringer

У Кривому Розі лікарі врятували ногу девʼятимісячній дівчинці, яка отримала тяжкі поранення внаслідок російського обстрілу 12 травня. Наразі дитина разом з мамою залишається в лікарні. Крім того, ще трьом жінкам надали допомогу на місці.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

Російські удари по Дніпропетровщині

Вілкул зазначив, що вночі та зранку противник знову атакував Кривий Ріг ударними дронами типу Shahed. Загалом над областю було збито 17 безпілотників, але зафіксовано й влучання. Внаслідок обстрілу пошкоджені підприємства та інфраструктура. На щастя, люди не постраждали.

А у Нікопольському районі противник атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську і Червоногригорівську громади. Постраждали троє людей, а також пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, авто.

Обстріл Кривого Рогу 12 травня

"Щодо наслідків вчорашнього удару по житловому будинку. У лікарні у тяжкому стані залишається девʼятимісячна дівчинка — з Божою допомогою і завдяки професіоналізму наших лікарів ногу їй вдалося врятувати, для подальшого лікування вона буде направлена до Дніпра", — зазначив Вілкул.

У лікарні перебуває також її 23-річна мама у стані середньої тяжкості. Жінкам 45, 56 та 74 років надали допомогу на місці.

За словами Вілкула, крім будинків приватного сектора, пошкодження зазнали дві пʼятиповерхівки та девʼятиповерховий будинок.

"Внаслідок пошкодження газопроводу без газу 34 будинки. Йдуть відновлювальні роботи та ліквідація наслідків. Усім мешканцям пошкоджених будинків обов'язково буде надано допомогу від міста", — повідомив він.

У Кривому Розі продовжують працювати усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соцустанови.

Плановий вибух

Вілкул також зазначив, що о 12:00 у виробничих цілях проведуть плановий вибух у карʼєрі АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Допис Вілкула. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 12 травня російські окупанти вдарили по житловому будинку в Кривому Розі та вбили двох людей, а також тяжко поранили девʼятимісячну дитину. Відомо, що противник застосував дрони.

На атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський. Він закликав міжнародних партнерів посилити підтримку, зокрема у сфері ППО.