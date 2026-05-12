Трамп підтвердив візит до Китаю й очікує зустрічі із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на свій візит до Китаю і зустріч із главою КНР Сі Цзіньпіном. За його словами, в обох країнах трапляться великі справи.

Що сказав Трамп про візит до Китаю

"Я з нетерпінням чекаю своєї поїздки в Китай, дивовижну країну з лідером, президентом Сі Цзіньпіном, якого всі поважають. Великі справи відбудуться в обох країнах", - написав президент США.

Варто додати, що це буде вже друга зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном від початку його другої каденції. Перший раз вони зустрічалися в жовтні 2025 року, а друга зустріч мала очікувалося у квітні вже цього, 2026 року. Однак остання зустріч перенеслася через події на Близькому Сході (війни США та Ізраїлю проти Ірану).

