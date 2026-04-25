Україна
Китай отправляет панд в США перед встречей Трампа и Си Цзиньпиня

Китай отправляет панд в США перед встречей Трампа и Си Цзиньпиня

Дата публикации 25 апреля 2026 08:41
Китай отправляет панд в США перед встречей Трампа и Си Цзиньпиня
Дональд Трамп и Си Цзиньпинь и Си Цзиньпинь. Фото: Reuters

В мае между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином должна состояться запланированная встреча. Перед тем Китай пришлет в Соединенные Штаты двух панд. Пушистых "дипломатов" используют как для вознаграждения дружественной страны, так и для наказания.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Bloomberg.

Китай отправляет в США двух панд

Панды прибудут в зоопарк Атланты в США. Известно, что речь идет о самце по имени Ping Ping и самке Fu Shuang. Их передача очерчена в рамках соглашения, заключенного с Китайской ассоциацией охраны дикой природы. Пока точные сроки прибытия животных неизвестны.

Для Китая панды давно стали инструментом дипломатии. Их передают в зоопарки по всему миру. Такой шаг позволяет как проявить дружескую приверженность к стране, так и заявить о проблемах.

Китай уже посылал двух панд в Вашингтон в 2024 году. До этого животных в Национальном зоопарке не было около года. Стороны официально не подтверждали политические причины непродления соглашения, однако отсутствие панд связывали именно с напряженными отношениями США и Китая.

Читайте также:

В январе 2026 года Китай забрал из Японии двух последних панд. Это произошло на фоне ухудшения отношений между странами. Сторонники стояли в очередях, чтобы попрощаться с близнецами-пандами Сяо Сяо и Лэй Лэй.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее американский лидер Дональд Трамп обратился с письмом к Си Цзиньпиню. Он попросил не поставлять оружие Ирану. В то же время лидер Китая ответил, что этого не делает.

Также мы писали о том, что экс-посланник США Курт Волкер высказался относительно визита Трампа в Китай. По его словам, вопросы Украины обсуждаться там не будут. В то же время президент США сосредоточится на торговле и безопасности Тайваня.

США Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
