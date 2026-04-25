Китай надсилає панд до США перед зустріччю Трампа та Сі Цзіньпіня

У травні між президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном має відбутися запланована зустріч. Перед тим Китай надішле у Сполучені Штати двох панд. Пухнастих "дипломатів" використовують як для винагородження дружньої країни, так й для покарання.

Панди прибудуть до зоопарку Атланти у США. Відомо, що йдеться про самця на ім'я Ping Ping та самицю Fu Shuang. Їхню передачу окреслено в рамках угоди, укладеної з Китайською асоціацією охорони дикої природи. Наразі точні терміни прибуття тварин невідомі.

Для Китаю панди давно стали інструментом дипломатії. Їх передають до зоопарків по всьому світу. Такий крок дає змогу як виявити дружню прихильність до країни, так й заявити про проблеми.

Китай уже надсилав двох панд до Вашингтона у 2024 році. До того тварин у Національному зоопарку не було близько року. Сторони офіційно не підтверджували політичні причини непродовження угоди, однак відсутність панд пов'язували саме з напруженими стосунками США та Китаю.

У січні 2026 року Китай забрав з Японії двох останніх панд. Це сталося на тлі погіршення відносин між країнами. Прихильники стояли у чергах, аби попрощатися з близнюками-пандами Сяо Сяо та Лей Лей.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше американський лідер Дональд Трамп звернувся з листом до Сі Цзіньпіня. Він попросив не постачати зброю Ірану. Водночас лідер Китаю відповів, що цього не робить.

Також ми писали про те, що експосланник США Курт Волкер висловився щодо візиту Трампа до Китаю. За його словами, питання України обговорюватися там не будуть. Водночас президент США зосередиться на торгівлі та безпеці Тайваню.