Главная Новости дня Трамп подтвердил визит в Китай и ожидает встречи с Си Цзиньпином

Дата публикации 12 мая 2026 02:14
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает свой визит в Китай и встречу с главой КНР Си Цзиньпином. По его словам, в обеих странах случатся великие дела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его пост в Truth Social.

Что сказал Трамп о визите в Китай

"Я с нетерпением жду своей поездки в Китай, удивительную страну с лидером, президентом Си Цзиньпином, которого все уважают. Великие дела произойдут в обеих странах", — написал президент США.

Стоит добавить, что это будет уже вторая встреча Трампа с Си Цзиньпином с начала его второй каденции. Первый раз они встречались в октябре 2025 года, а вторая встреча должна ожидалось в апреле уже этого, 2026 года. Однако последняя встреча перенеслась из-за событий на Ближнем Востоке (войны США и Израиля против Ирана).

Как сообщало Новини.LIVE, сутками ранее в МИД Китая официально подтвердили, что Си Цзиньпин пригласил Дональда Трампа в Китай. Визит состоится с 13 по 15 мая.

Также мы писали, что Китай перед визитом Трампа отправили в США двух панд. Обычно, их отправляют для вознаграждения дружественной страны, либо же для наказания.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
