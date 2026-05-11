Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Глава Китая Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа в Китай. Визит состоится уже на этой неделе.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, передает Новини.LIVE.

Что сказали в МИД Китая о визите Трампа

"По приглашению президента Си Цзиньпина президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая", — говорится в публикации в соцсети Х.

Отметим, что это будет уже вторая встреча Трампа с Си за время его второй каденции. Первая встреча состоялась в октябре 2025 года, а вторая должна была быть в апреле 2026. Однако последняя была немного перенесена из-за операции США против Ирана.

Пост МИД Китая о визите Трампа. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, недавно стало известно, что Китай накануне визита Трампа отправил в США двух панд. Как правило, их отправляют как для вознаграждения дружественной страны, так и для наказания.

Читайте также:

Также мы писали, что по данным Politico, Дональд Трамп действительно заинтересован в достижении мира в Украине. Основанная причина в том, что по его мнению, это ослабит союз России и Китая.