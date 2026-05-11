Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД Китая подтвердили визит Трампа: когда ожидать

В МИД Китая подтвердили визит Трампа: когда ожидать

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 05:39
Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Глава Китая Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа в Китай. Визит состоится уже на этой неделе.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, передает Новини.LIVE.

Что сказали в МИД Китая о визите Трампа

"По приглашению президента Си Цзиньпина президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая", — говорится в публикации в соцсети Х.

Отметим, что это будет уже вторая встреча Трампа с Си за время его второй каденции. Первая встреча состоялась в октябре 2025 года, а вторая должна была быть в апреле 2026. Однако последняя была немного перенесена из-за операции США против Ирана.

Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая
Пост МИД Китая о визите Трампа. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, недавно стало известно, что Китай накануне визита Трампа отправил в США двух панд. Как правило, их отправляют как для вознаграждения дружественной страны, так и для наказания.

Читайте также:

Также мы писали, что по данным Politico, Дональд Трамп действительно заинтересован в достижении мира в Украине. Основанная причина в том, что по его мнению, это ослабит союз России и Китая.

Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации