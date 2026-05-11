Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МЗС Китаю підтвердили візит Трампа: коли очікувати

У МЗС Китаю підтвердили візит Трампа: коли очікувати

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 05:39
Трамп відвідає Китай з 13 по 15 травня
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Глава Китаю Сі Цзіньпін запросив президента США Дональда Трампа до Китаю. Візит відбудеться вже цього тижня.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ Китаю, передає Новини.LIVE.

Що сказали в МЗС Китаю про візит Трампа

"На запрошення президента Сі Цзіньпіна президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю з 13 до 15 травня", — ідеться в публікації в соцмережі Х.

Зазначимо, що це буде вже друга зустріч Трампа з Сі за час його другої каденції. Перша зустріч відбулася в жовтні 2025 року, а друга мала бути у квітні 2026-го. Однак остання була трохи перенесена через операцію США проти Ірану.

Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая
Пост МЗС Китаю про візит Трампа. Фото: скріншот

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно стало відомо, що Китай напередодні візиту Трампа відправив до США двох панд. Як правило, їх відправляють як для винагороди дружньої країни, так і для покарання.

Читайте також:

Також ми писали, що за даними Politico, Дональд Трамп дійсно зацікавлений у досягненні миру в Україні. Заснована причина в тому, що на його думку, це послабить союз Росії та Китаю.

Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпінь
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації