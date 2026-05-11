Трамп відвідає Китай з 13 по 15 травня

У МЗС Китаю підтвердили візит Трампа: коли очікувати
Глава Китаю Сі Цзіньпін запросив президента США Дональда Трампа до Китаю. Візит відбудеться вже цього тижня.
Про це заявили в міністерстві закордонних справ Китаю, передає Новини.LIVE.
Що сказали в МЗС Китаю про візит Трампа
"На запрошення президента Сі Цзіньпіна президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю з 13 до 15 травня", — ідеться в публікації в соцмережі Х.
Зазначимо, що це буде вже друга зустріч Трампа з Сі за час його другої каденції. Перша зустріч відбулася в жовтні 2025 року, а друга мала бути у квітні 2026-го. Однак остання була трохи перенесена через операцію США проти Ірану.
