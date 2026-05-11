Трамп відвідає Китай з 13 по 15 травня

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін.

Глава Китаю Сі Цзіньпін запросив президента США Дональда Трампа до Китаю. Візит відбудеться вже цього тижня.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ Китаю, передає Новини.LIVE.

Що сказали в МЗС Китаю про візит Трампа

"На запрошення президента Сі Цзіньпіна президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю з 13 до 15 травня", — ідеться в публікації в соцмережі Х.

Зазначимо, що це буде вже друга зустріч Трампа з Сі за час його другої каденції. Перша зустріч відбулася в жовтні 2025 року, а друга мала бути у квітні 2026-го. Однак остання була трохи перенесена через операцію США проти Ірану.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно стало відомо, що Китай напередодні візиту Трампа відправив до США двох панд. Як правило, їх відправляють як для винагороди дружньої країни, так і для покарання.

