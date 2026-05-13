Головна Новини дня Трамп прибув до Пекіна на переговори із Сі Цзіньпіном

Трамп прибув до Пекіна на переговори із Сі Цзіньпіном

Дата публікації: 13 травня 2026 17:23
Дональд Трамп прибув до Пекіна. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна для участі у дводенних переговорах високого рівня з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. У китайській столиці американського президента зустріли з особливими почестями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN в середу, 13 травня.

Трамп прилетів на переговори до Пекіна

Для зустрічі Трампа китайська сторона організувала урочисту церемонію за участі військової почесної варти, оркестру та сотень школярів із прапорами США та Китаю. Підлітки у синьо-білій формі скандували китайською мовою: "Ласкаво просимо, ласкаво просимо, щиро вітаємо".

Щоб підкреслити значення переговорів, Сі Цзіньпін доручив віцепрезиденту Китаю Хань Чжену очолити делегацію, яка зустрічала американського лідера в аеропорту.

Хань Чжен вважається одним із ключових дипломатичних представників китайського керівництва. Раніше він був членом Постійного комітету Політбюро Комуністичної партії Китаю та представляв Пекін на міжнародних заходах, зокрема був присутній на інавгурації Трампа минулого року.

Дональд Трамп прибув до Китаю
Дональда Трампа зустріли у аеропорту Пекіна. Фото: Reuters

Серед посадовців, які брали участь у зустрічі, також були посол США в Китаї Девід Пердью, посол Китаю у США Се Фен та виконавчий заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю.

Після прибуття Трамп привітав присутніх піднятим кулаком, а згодом сів до кортежу, який очікував на нього в аеропорту.

Офіційна церемонія зустрічі за участі Сі Цзіньпіна запланована на четвер вранці за місцевим часом.

Як повідомляли Новини.LIVE, держсекретар США Марко Рубіо прибув до Пекіна разом із Трампом, попри китайські санкції, запроваджені проти нього через жорстку критику Пекіна та заяви про порушення прав людини. Для офіційних заходів у Китаї навіть змінили транслітерацію його імені.

А також президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Трамп під час переговорів у Китаї порушить питання завершення війни.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
