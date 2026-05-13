Головна Новини дня Рубіо відвідає Китай під іншим іменем через накладені санкції

Дата публікації: 13 травня 2026 10:31
Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо прямує до Пекіну разом з лідером Дональдом Трампом. Відомо, що він перебуває під китайськими санкціями, але країна вирішила змінити транслітерацію його імені. Обіймаючи посаду сенатора, Рубіо неодноразово різко висловлювався щодо Китаю, звинувачуючи його у порушеннях прав людини.

Про це повідомляє The Guardian, передає Новини.LIVE.

Рубіо відвідає Китай разом з Трампом

Китай двічі запроваджував санкції проти Рубіо. Водночас Пекін знайшов дипломатичне рішення після того, як Трамп призначив його своїм державним секретарем.

Напередодні його призначення на посаду у січні 2025 року китайська влада та державні медіа почали використовувати інший ієрогліф для передачі першого складу його прізвища. Йдеться про "лу".

Два дипломати припустили, що Китай міг змінити написання через те, що Рубіо перебуває під санкціями, зокрема під забороною на в’їзд, які були запроваджені за попереднього варіанту написання його імені.

Для західних публічних осіб не є рідкістю наявність декількох варіантів китайської транслітерації їхніх імен, адже процес передавання імен ієрогліфами не завжди має єдиний стандарт. Так, Дональд Трамп також має два варіанти китайського написання — у державних медіа та урядових джерелах його зазвичай називають "Теланпу", хоча інколи використовується й варіант "Чуаньпу" з іншою транскрипцією.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на МЗС Китаю, Сі Цзіньпін запросив Трампа відвідати Пекін. Це буде вже друга зустріч — перша відбулася в жовтні 2025 року.

А Трамп наголосив, що з нетерпіння чекає на візит до Китаю та зустріч із Сі Цзіньпіном. Він наголосив, що в обох країнах відбудуться великі справи.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
