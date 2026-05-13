Рубио посетит Китай под другим именем из-за наложенных санкций

Марко Рубио. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио направляется в Пекин вместе с лидером Дональдом Трампом. Известно, что он находится под китайскими санкциями, но страна решила изменить транслитерацию его имени. Занимая должность сенатора, Рубио неоднократно резко высказывался в отношении Китая, обвиняя его в нарушениях прав человека.

Об этом сообщает The Guardian, передает Новини.LIVE.

Рубио посетит Китай вместе с Трампом

Китай дважды вводил санкции против Рубио. В то же время Пекин нашел дипломатическое решение после того, как Трамп назначил его своим государственным секретарем.

Накануне его назначения на должность в январе 2025 года китайские власти и государственные медиа начали использовать другой иероглиф для передачи первого состава его фамилии. Речь идет о "лу".

Два дипломата предположили, что Китай мог изменить написание из-за того, что Рубио находится под санкциями, в частности под запретом на въезд, которые были введены при предыдущем варианте написания его имени.

Для западных публичных лиц не является редкостью наличие нескольких вариантов китайской транслитерации их имен, ведь процесс передачи имен иероглифами не всегда имеет единый стандарт. Так, Дональд Трамп также имеет два варианта китайского написания — в государственных медиа и правительственных источниках его обычно называют "Теланпу", хотя иногда используется и вариант "Чуаньпу" с другой транскрипцией.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на МИД Китая, Си Цзиньпин пригласил Трампа посетить Пекин. Это будет уже вторая встреча — первая состоялась в октябре 2025 года.

А Трамп подчеркнул, что с нетерпением ждет визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином. Он отметил, что в обеих странах состоятся большие дела.