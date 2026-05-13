РФ массированно бьет по Украине: ГУР предупредило о нескольких волнах атак

Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска 13 мая начали массированную атаку на Украину. В ряде украинских городов уже раздавались взрывы, в регионах работает противовоздушная оборона. Комбинированный обстрел может иметь длительный характер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

Массированная атака на Украину 13 мая

"13 мая 2026 года государство-агрессор Россия начало против Украины комбинированную воздушную атаку, которая может иметь длительный характер", — сообщили в ГУР.

Там отметили, что в первой волне атаки россияне применяют значительное количество ударных беспилотников для перегрузки системы противовоздушной обороны Украины и поражения гражданских объектов.

В дальнейшем враг планирует применить значительное количество крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистики. Главными целями для Москвы остаются объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетики, предприятия ВПК, здания органов государственной власти.

Читайте также:

"Таким образом россия, которая отвергла предложения перемирия, стремится в очередной раз повлиять на устойчивость Украины в войне за свободу. ГУР МО Украины напоминает о важности реагировать на сигналы воздушной тревоги и — как всегда в таких случаях — воспользоваться укрытиями", — отметили в разведке.

Где раздавались взрывы 13 мая

Сегодня днем взрывы были слышны в ряде украинских городов и регионов. Так, громко было в Хмельницкой области. В результате атаки БпЛА пока известно о двух травмированных.

Также взрывы раздавались неподалеку от Ивано-Франковска. А в Коломые враг бил по энергетической инфраструктуре. В результате часть города осталась без света.

Руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук отметила, что сейчас армия РФ атакует Прикарпатье и призвала находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Скриншот сообщения Светланы Онищук

Кроме того, взрывы были слышны в Черновцах. Начальник Черновицкой ОВА Руслан Осипенко сообщал, что по дронам работает ПВО.

Скриншот сообщения Руслана Осипенко

Также взрывы раздавались в Киеве, Одессе, вблизи Черкасс и Житомирской области. Воздушные силы предупреждают о движении ударных дронов в направлении различных регионов. Украинцев призывают находиться в укрытиях.

Как писали Новини.LIVE, накануне президент предупреждал, что сотню российских дронов в небе над Украиной. По его словам, в течение дня могут быть еще волны дроновых атак.

Отметим, что только этой ночью оккупанты выпустили по Украине 139 БпЛА. 20 ударных дронов попали по 13 различным локациям. Также на четырех локациях зафиксировано падение обломков от сбитых аппаратов.