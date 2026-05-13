Росія масовано б'є по Україні: в ГУР попередили про кілька хвиль атак
Дата публікації: 13 травня 2026 12:45
Російські війська 13 травня розпочали масовану атаку на України. У низці українських міст вже лунали вибухи, в регіонах працює протиповітряна оборона. Комбінований обстріл може мати тривалий характер.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГУР.
Обстріли України 13 травня
"13 травня 2026 року держава-агресор Росія розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер", — йдеться у повідомленні.
