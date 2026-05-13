Головна Новини дня На Хмельниччині лунали вибухи: відомо про постраждалих

На Хмельниччині лунали вибухи: відомо про постраждалих

Дата публікації: 13 травня 2026 12:39
Російський дрон в небі над Україною. Фото: кадр з відео

У Хмельницькій області 13 травня було чутно кілька вибухів. Російські війська атакують регіон ударними дронами. Наразі відомо, що є травмовані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Вибухи у Хмельницькій області 13 травня

Тюрін розповів, що зараз російські дрони атакують Хмельницьку область. В регіоні працюють Сили протиповітряної оборони.

"Станом на зараз відомо про двох травмованих. Бережіть себе. Перебувайте в укриттях", — наголосив очільник ОВА. 

Скриншот допису Сергія Тюріна

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський попереджав про нові атаки РФ. Він заявляв про російські БпЛА в небі. 

Також сьогодні РФ атакувала електропідстанцію на Полтавщині. Внаслідок обстрілу тисячі людей залишилися без світла.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
