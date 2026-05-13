В Хмельницкой области раздавались взрывы: известно о пострадавших

В Хмельницкой области раздавались взрывы: известно о пострадавших

Дата публикации 13 мая 2026 12:39
В Хмельницкой области раздавались взрывы: известно о пострадавших
Российский дрон в небе над Украиной. Фото: кадр из видео

В Хмельницкой области 13 мая было слышно несколько взрывов. Российские войска атакуют регион ударными дронами. Известно, что есть травмированные.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Взрывы в Хмельницкой области 13 мая

Обновлено в 13:10. В ОВА сообщили, что в результате атаки известно о трёх пострадавших. Их госпитализировали в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести. Им оказали всю необходимую помощь, их состояние стабильное. 

"Вражеская атака на Хмельницкую область продолжается. Наши силы ПВО отражают нападение. В небе еще очень много вражеских БпЛА. Находитесь в укрытиях", — сказал Сергей Тюрин.

Скриншот сообщения Сергея Тюрина

Тюрин рассказал, что сейчас российские дроны атакуют Хмельницкую область. В регионе работают Силы противовоздушной обороны.

"По состоянию на сейчас известно о двух травмированных. Берегите себя. Находитесь в укрытиях", — подчеркнул глава ОВА.

Обстріли Хмельницької області 13 травня
Скриншот сообщения Сергея Тюрина

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский предупреждал о новых атаках РФ. Он заявлял о российских БпЛА в небе.

Также сегодня РФ атаковала электроподстанцию на Полтавщине. В результате обстрела тысячи людей остались без света.

обстрелы Хмельницкая область дроны
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
