В Херсоне худшая ситуация: глава ОВА об атаках РФ

Херсонщина остается одним из самых горячих направлений из-за постоянных атак российских войск. В области ежедневно фиксируют около тысячи ударов, среди которых значительную часть составляют дроновые атаки. В результате обстрелов регулярно есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом во время Международного саммита городов и регионов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Глава Херсонской ОВА о постоянных обстрелах региона

Александр Прокудин отметил, что среди всех областных центров ситуация в Херсоне остается самой сложной.

"Среди областных центров Херсон — худшая ситуация, 100 процентов. Это примерно тысяча атак в день", — отметил руководитель ОВА.

По словам Прокудина, только дроновые удары по территории Херсонской области достигают тысяч в неделю.

"Только дроновых атак по области за неделю насчитывается около 5,5 тысячи. Ежедневно есть раненые и погибшие среди гражданских", — объяснил Прокудин.

Он также привел данные о последних жертвах российских обстрелов, отметив, что атаки происходят ежедневно без перерывов:

"Только позавчера это было 10 человек, из них один ребенок. До этого — двое погибших и 22 раненых. И так каждый день".

Новини.LIVE информировали, что недавно российские войска дважды атаковали FPV-дронами автомобиль гуманитарной миссии ООН во время работы в Херсоне. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что удар был нанесен по четко идентифицированному транспорту международной организации. В результате атаки никто не пострадал, а сотрудников миссии эвакуировали.

Новини.LIVE также сообщали, что 2 мая 2026 года российские войска дважды за день атаковали маршрутку в Херсоне, ранив водителя. Около 10:40 дрон попал в автобус в Центральном районе Херсона. Пострадавшего госпитализировали.