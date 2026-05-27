Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Херсоне худшая ситуация: глава ОВА об атаках РФ

В Херсоне худшая ситуация: глава ОВА об атаках РФ

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 18:59
В Херсоне худшая ситуация: глава ОВА об атаках РФ
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Прокудин/Facebook

Херсонщина остается одним из самых горячих направлений из-за постоянных атак российских войск. В области ежедневно фиксируют около тысячи ударов, среди которых значительную часть составляют дроновые атаки. В результате обстрелов регулярно есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом во время Международного саммита городов и регионов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Глава Херсонской ОВА о постоянных обстрелах региона

Александр Прокудин отметил, что среди всех областных центров ситуация в Херсоне остается самой сложной.

"Среди областных центров Херсон — худшая ситуация, 100 процентов. Это примерно тысяча атак в день", — отметил руководитель ОВА.

По словам Прокудина, только дроновые удары по территории Херсонской области достигают тысяч в неделю.

Читайте также:

"Только дроновых атак по области за неделю насчитывается около 5,5 тысячи. Ежедневно есть раненые и погибшие среди гражданских", — объяснил Прокудин.

Он также привел данные о последних жертвах российских обстрелов, отметив, что атаки происходят ежедневно без перерывов:

"Только позавчера это было 10 человек, из них один ребенок. До этого — двое погибших и 22 раненых. И так каждый день".

Новини.LIVE информировали, что недавно российские войска дважды атаковали FPV-дронами автомобиль гуманитарной миссии ООН во время работы в Херсоне. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что удар был нанесен по четко идентифицированному транспорту международной организации. В результате атаки никто не пострадал, а сотрудников миссии эвакуировали.

Новини.LIVE также сообщали, что 2 мая 2026 года российские войска дважды за день атаковали маршрутку в Херсоне, ранив водителя. Около 10:40 дрон попал в автобус в Центральном районе Херсона. Пострадавшего госпитализировали.

Херсон Херсонская область Александр Прокудин
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации