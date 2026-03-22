Відбудувати Каховську ГЕС важливіше, ніж залишити Великий луг: експерт

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Reuters

Дискусії навколо питання Каховської ГЕС тривають вже понад два роки. За цей час безліч думок екологів та енергетиків прозвучали щодо майбутнього станції. Ботаніки наголошують у важливості збереження старої екосистеми Великий луг, енергетики повертають до реальних проблем українців, які через підрив не мають води. Що робити з ГЕС після звільнення територій — читайте у матеріалі.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась з директором державної наукової установи "Інститут екологічного відновлення та розвитку України" та доктор біологічних наук Олександром Бондарем.

Читайте також:

Чи можливо повернути екосистему Великого лугу?

В Укрінформі відбулась пресконференція "Проблемні питання ядерної та екологічної безпеки в умовах війни". Один з ключових українських викликів — ситуація з підірваною росіянами Каховською ГЕС.

Професор Олександр Бондар вважає, що обʼєкт необхідно відбудувати після звільнення окупованих територій. Дискусії ботаніків та зоологів навколо варіанту відновлення екосистеми Великого лугу на цій території він вважає недоречними.

Директор державної наукової установи "Інститут екологічного відновлення та розвитку України" Олександр Бондар. Фото: Новини.LIVE

Інститут екологічного відновлення та розвитку України, який очолює Олександр Бондар, проводив дослідження території ГЕС одразу після осушення.

"Це були не спостереження з вікна київського офісу, а конкретні дослідження радіологічного, гідрологічного стану. Двічі в одну річку не ввійдеш. Колись цей Великий козацький луг існував, фунціонував, але в зовсім іншому середовищі. По-перше, не було всіх дамб по Дніпру (вище по гирлу збудовані 5 обʼєктів). Ситуація екологічна абсолютно змінилась. Замість лугу там сьогодні мулисті відклади завтовщки від 20 см до 1 м", — розповідає науковець.

За словами Олександра Бондара, випаси тварин чи посів рослин на тих територіях неможливі. Також експерт наголошує, що через руйнування Каховської ГЕС без води залишились сотні тисяч українців. Повернути їм базові умови існування — одне з найважливіших завдань.

"Коли ті люди кажуть, що потрібно зберегти Великий луг, то вони не спілкувались з мешканцями цих територій. Марганець має 100 тисяч населення. Кривий Ріг, який також отримував воду з цього водосховища. У криницях місцевиж жителів вода вже повністю пропала. Це все привозна вода", —пояснює професор.

За даними інституту, через підрив Каховської ГЕС загинуло понад 100 тисяч тонн риби. Екосистемні послуги, які надавало це водосховище, оцінювались у 6 мільярдів доларів. Водночас, коли сукупний продукт Херсонщини нараховував всього 2 мільярди доларів. Експерет переконаний, що правильно буде відбудувати ГЕС і повернути українцям воду, яка необхідна для життя та бізнесу.

Втім, це можливо лише після звільнення від росіян територій на понизі Дніпра. На відбудову гідроелектростанції потрібно приблизно півтора року та кілька мільярдів доларів.

