Отстроить Каховскую ГЭС важнее, чем оставить Великий луг: эксперт

Разрушенная Каховская ГЭС.

Дискуссии вокруг вопроса Каховской ГЭС продолжаются уже более двух лет. За это время множество мнений экологов и энергетиков прозвучали относительно будущего станции. Ботаники отмечают важность сохранения старой экосистемы Великий луг, энергетики возвращают к реальным проблемам украинцев, которые из-за подрыва не имеют воды. Что делать с ГЭС после освобождения территорий — читайте в материале.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с директором государственного научного учреждения "Институт экологического восстановления и развития Украины" и доктором биологических наук Александром Бондарем.

Возможно ли вернуть экосистему Большого луга?

В Укринформе состоялась пресс-конференция "Проблемные вопросы ядерной и экологической безопасности в условиях войны". Один из ключевых украинских вызовов — ситуация с взорванной россиянами Каховской ГЭС.

Профессор Александр Бондарь считает, что объект необходимо отстроить после освобождения оккупированных территорий. Дискуссии ботаников и зоологов вокруг варианта восстановления экосистемы Великого луга на этой территории он считает неуместными.

Директор государственного научного учреждения "Институт экологического восстановления и развития Украины" Александр Бондарь.

Институт экологического восстановления и развития Украины, который возглавляет Александр Бондарь, проводил исследования территории ГЭС сразу после осушения.

"Это были не наблюдения из окна киевского офиса, а конкретные исследования радиологического, гидрологического состояния. Дважды в одну реку не войдешь. Когда-то этот Большой казацкий луг существовал, функционировал, но в совершенно другой среде. Во-первых, не было всех дамб по Днепру (выше по устью построены 5 объектов). Ситуация экологическая абсолютно изменилась. Вместо луга там сегодня илистые отложения толщиной от 20 см до 1 м", — рассказывает ученый.

По словам Александра Бондаря, выпас животных или посев растений на тех территориях невозможны. Также эксперт отмечает, что из-за разрушения Каховской ГЭС без воды остались сотни тысяч украинцев. Вернуть им базовые условия существования — одна из важнейших задач.

"Когда те люди говорят, что нужно сохранить Великий луг, то они не общались с жителями этих территорий. Марганец имеет 100 тысяч населения. Кривой Рог, который также получал воду из этого водохранилища. В колодцах местных жителей вода уже полностью пропала. Это все привозная", — объясняет профессор.

По данным института, из-за подрыва Каховской ГЭС погибло более 100 тысяч тонн рыбы. Экосистемные услуги, которые предоставляло это водохранилище, оценивались в 6 миллиардов долларов. В то же время, когда совокупный продукт Херсонщины насчитывал всего 2 миллиарда долларов. Эксперт убежден, что правильно будет отстроить ГЭС и вернуть украинцам воду, которая необходима для жизни и бизнеса.

Впрочем, это возможно только после освобождения от россиян территорий в низовьях Днепра. На восстановление гидроэлектростанции нужно примерно полтора года и несколько миллиардов долларов.

