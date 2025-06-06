Скільки коштуватиме відновлення Каховського водосховища

Каховське водосховище після спустошення. Фото: скриншот з відео

Російські війська рівно два роки тому, 6 червня 2023 року, підірвали Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області. Внаслідок цього було спустошене однойменне водосховище.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко у коментарі для головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.

Реклама

Читайте також:

Відновлення Каховського водосховища

За словами Бондаренка, відновлення Каховського водосховища коштуватиме мільярд доларів. Причиною цього є те, що всі аналогічні гідроспоруди будувалися за радянських часів та навіть тоді коштували дуже дорого для країн. Також за останні роки не було прикладів такого будівництва.

"Ми не розраховуємо на допомогу якоїсь конкретної країни. Безумовно, це може і має бути сподіваюсь певний пул країн", — сказав він.

Депутат додав, що це питання не лише відновлення водопостачання, а й інфраструктури, суднохідності Дніпра, а також доступу до електроенергії, зокрема, її виробництва.

Також Бондаренко відповів, що зараз на місці колишнього Каховського водосховища.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми розповідали про хронологію підриву ворогом Каховської ГЕС два роки тому.