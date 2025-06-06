Друга річниця підриву Росією Каховської ГЕС — як це було

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Рівно два роки тому російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Загарбники замінували її та підірвали. У зоні катастрофи опинилося близько 16 000 людей, а також близько 80 населених пунктів.

Новини.LIVE розповідають, як росіяни вчинили воєнний злочин 6 червня 2023 року.

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Захоплення Каховської ГЕС

У лютому 2022 року російські загарбники окупували Каховську ГЕС та початок Північнокримського каналу.

На початку вересня 2022 року з шести агрегатів ГЕС працювали лише чотири — станція функціонувала на дві третини своєї потужності.

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Ще у серпні оперативне командування "Південь" заявило, що після точкових ударів ЗСУ міст через ГЕС вийшов з ладу і став непридатним для використання.

А восени 2022 року в ЗМІ дедалі частіше почала зʼявлятися інформація, що російські окупанти готуються до підриву Каховської ГЕС.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що підрив греблі міг бути частиною плану російських загарбників для прикриття відступу з правого берега Дніпра та Херсона, а також спробою покласти відповідальність за це на Україну.

Після відходу російських підрозділів з Херсона з’явилися дані про руйнування автодорожнього та залізничного мостів через греблю Каховської ГЕС.

За тиждень до воєнного злочину уряд РФ ухвалив постанову, яка звільняє від розслідування інциденти на небезпечних об’єктах, спричинені бойовими діями, у тому числі терактами.

Хроніка подій

О 02:35 та 02:54 6 червня сейсмічні датчики в Україні та Румунії виявили ознаки потужних вибухів. Крім того, супутники-розвідники США зафіксували ознаки тепла в районі греблі Каховського водосховища.

Вже зранку ОК "Південь" дізналося про техногенну катастрофу. Місцеві чули сильні вибухи о 02:15 та 03:00 в районі гідроелектростанції.

Рівень води у Каховському водосховищі знизився нижче верхньої межі бетонного фундаменту, що стало однією з ознак пошкодження Каховської ГЕС унаслідок вибуху всередині її конструкції.

Пропагандисти Росії почали одразу поширювати фейкову інформацію, що "підрив стався внаслідок ударів ЗСУ".

За інформацією "Укргідроенерго", вибух стався в машинному залі ГЕС. Відновити станцію після цього пошкодження вже неможливо.

О 06:45 очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що через пʼять годин вода досягне критичного рівня, тому він закликав людей чекати на евакуацію.

О 08:00 Херсонська міська рада повідомила про знеструмлення мікрорайону Корабел через загрозу підтоплення, а також про припинення подачі газу. Близько 9-ї години в районі вже почалося затоплення.

Згодом у Кривому Розі провели екстрену нараду щодо водопостачання міста, а Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

"Головний висновок — підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки", — наголосив український лідер.

У ДП "Енергоатом" зниження рівня води в Каховському водосховищі назвали додатковим ризиком для Запорізької АЕС. Водночас зазначили, що станом на 08:00 рівень становив 16,6 метра, чого було достатньо для забезпечення потреб станції.

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

У МАГАТЕ підтвердили, що безпосередньої загрози для АЕС на той момент не було.

А Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу за фактами екоциду та порушення законів, а також звичаїв війни.

У Новій Каховці були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, пам'ятник Шевченку, кав'ярня, дитячий майданчик у місті, човнова станція, яхт-клуб.

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

8 червня 2023 року Зеленський відвідав Херсонщину. На той момент рівень води в Каховському водосховищі знизився до 12,5 метра — це нижче критичної позначки, за якої водозабір уже неможливий.

Володимир Зеленський та Ігор Клименко у Херсоні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Половина Каховської ГЕС була повністю затоплена, друга — на 70 %. Крім того, під водою опинилася земляна перемичка між шлюзом і станцією, яка почала розмиватися.

9 червня 2023 року рівень води в Каховському водосховищі продовжував стрімко знижуватись — загальне падіння склало 4,7 метра.

А наступного дня рівень води в районі Нікополя знизився до 10,42 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС — 16,67 м.

Станом на 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становив 9,35 м.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Прямі збитки від підриву Каховської ГЕС оцінюються щонайменше у 2 мільярди доларів. Ця сума охоплює втрати в житлово-комунальній сфері, енергетиці, сільському господарстві, транспорті, промисловості та довкіллі. Такі дані навели у першому аналізі, здійсненому фахівцями KSE Institute.

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Однак Міністерство довкілля оголосило що сума прямих збитків становить близько 14 мільярдів доларів.

Внаслідок російського воєнного злочину загинула 31 людина.

"Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 — це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області", — повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

А на тимчасово окупованій території могли загинути щонайменше 59 людей.

Нагадаємо, 6 червня 2024 року СБУ та Офіс генпрокурора оголосили підозру російському генералу Олегу Макаревичу, який віддав наказ підірвати ГЕС.

А у Держприкордонслужбі розповіли, як рятували людей після катастрофи, яку вчинили окупанти.