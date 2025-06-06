Вторая годовщина подрыва Россией Каховской ГЭС — как это было

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

Ровно два года назад российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Захватчики заминировали ее и подорвали. В зоне катастрофы оказалось около 16 000 человек, а также около 80 населенных пунктов.

Новини.LIVE рассказывают, как россияне совершили военное преступление 6 июня 2023 года.

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Захват Каховской ГЭС

В феврале 2022 года российские захватчики оккупировали Каховскую ГЭС и начало Северо-Крымского канала.

В начале сентября 2022 года из шести агрегатов ГЭС работали только четыре — станция функционировала на две трети своей мощности.

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

Еще в августе оперативное командование "Юг" заявило, что после точечных ударов ВСУ мост через ГЭС вышел из строя и стал непригодным для использования.

А осенью 2022 года в СМИ все чаще стала появляться информация, что российские оккупанты готовятся к подрыву Каховской ГЭС.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что подрыв плотины мог быть частью плана российских захватчиков для прикрытия отступления с правого берега Днепра и Херсона, а также попыткой возложить ответственность за это на Украину.

После отхода российских подразделений из Херсона появились данные о разрушении автодорожного и железнодорожного мостов через плотину Каховской ГЭС.

За неделю до военного преступления правительство РФ приняло постановление, которое освобождает от расследования инциденты на опасных объектах, вызванные боевыми действиями, в том числе терактами.

Хроника событий

В 02:35 и 02:54 6 июня сейсмические датчики в Украине и Румынии обнаружили признаки мощных взрывов. Кроме того, спутники-разведчики США зафиксировали признаки тепла в районе плотины Каховского водохранилища.

Уже утром ОК "Юг" узнало о техногенной катастрофе. Местные слышали сильные взрывы в 02:15 и 03:00 в районе гидроэлектростанции.

Уровень воды в Каховском водохранилище снизился ниже верхней границы бетонного фундамента, что стало одним из признаков повреждения Каховской ГЭС в результате взрыва внутри ее конструкции.

Пропагандисты России начали сразу распространять фейковую информацию, что "подрыв произошел в результате ударов ВСУ".

По информации "Укргидроэнерго", взрыв произошел в машинном зале ГЭС. Восстановить станцию после этого повреждения уже невозможно.

В 06:45 глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что через пять часов вода достигнет критического уровня, поэтому он призвал людей ждать эвакуации.

В 08:00 Херсонский городской совет сообщил об обесточивании микрорайона Корабел из-за угрозы подтопления, а также о прекращении подачи газа. Около 9 часов в районе уже началось затопление.

Впоследствии в Кривом Роге провели экстренное совещание по водоснабжению города, а Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО.

"Главный вывод — подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники", — подчеркнул украинский лидер.

В ГП "Энергоатом" снижение уровня воды в Каховском водохранилище назвали дополнительным риском для Запорожской АЭС. В то же время отметили, что по состоянию на 08:00 уровень составлял 16,6 метра, чего было достаточно для обеспечения потребностей станции.

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

В МАГАТЭ подтвердили, что непосредственной угрозы для АЭС на тот момент не было.

А Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по фактам экоцида и нарушения законов, а также обычаев войны.

В Новой Каховке были подтоплены зоопарк "Казкова діброва", летний театр, памятник Шевченко, кафе, детская площадка в городе, лодочная станция, яхт-клуб.

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

8 июня 2023 года Зеленский посетил Херсонскую область. На тот момент уровень воды в Каховском водохранилище снизился до 12,5 метра — это ниже критической отметки, при которой водозабор уже невозможен.

Владимир Зеленский и Игорь Клименко в Херсоне. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Половина Каховской ГЭС была полностью затоплена, вторая — на 70 %. Кроме того, под водой оказалась земляная перемычка между шлюзом и станцией, которая начала размываться.

9 июня 2023 года уровень воды в Каховском водохранилище продолжал стремительно снижаться — общее падение составило 4,7 метра.

А на следующий день уровень воды в районе Никополя снизился до 10,42 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС — 16,67 м.

По состоянию на 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составлял 9,35 м.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Прямые убытки от подрыва Каховской ГЭС оцениваются минимум в 2 миллиарда долларов. Эта сумма охватывает потери в жилищно-коммунальной сфере, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и окружающей среде. Такие данные привели в первом анализе, проведенном специалистами KSE Institute.

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Однако Министерство окружающей среды объявило, что сумма прямых убытков составляет около 14 миллиардов долларов.

В результате российского военного преступления погиб 31 человек.

"Что касается погибших: у нас на сегодня погибших 31 человек. 29 — это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области", — сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

А на временно оккупированной территории могли погибнуть по меньшей мере 59 человек.

Напомним, 6 июня 2024 года СБУ и Офис генпрокурора объявили подозрение российскому генералу Олегу Макаревичу, который отдал приказ подорвать ГЭС.

А в Госпогранслужбе рассказали, как спасали людей после катастрофы, которую совершили оккупанты.